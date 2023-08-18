Універсальні солдати. Модифікація мозку змусила мишей спати менше, але залишатися бадьорими

Під час експерименту вченим вдалося змусити мишей не спати на 6 годин довше без втрати продуктивності.

Related video

Зазвичай неспання протягом тривалих періодів часу призводить до необхідності додаткового сну, щоб організм міг відновити свої сили. Однак дослідникам нещодавно вдалося створити з мишей "універсальних солдатів", які здатні спати менше без втрати продуктивності та бадьорості, пише New Atlas.

Під час експерименту вчені з Університету штату Вашингтон (WSU) виявили, що активація астроцитів у мишей змушувала гризунів не спати на 6 годин довше, ніж зазвичай. При цьому тварини не відчували помітного дефіциту сну. Автори дослідження вважають, що отримані результати можуть підвищити продуктивність, безпеку і здоров'я змінних робітників, а також людей, які змушені працювати в нестандартні години.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Усі ми хоч раз у житті лягали пізніше за необхідний час через роботу, навчання чи стрес. У результаті нестача сну робила нас більш сонними наступного дня, що істотно впливало на нашу продуктивність. Вчені вважають, що тепер їм вдалося знайти лазівку в цьому зв'язку між нестачею сну і втомою.

Під час експерименту вчені зосередилися на зіркоподібних клітинах мозку, також відомих як астроцити. Багато років дослідники ігнорували ці нейронні клітини, оскільки вважали їх не більше ніж "сполучною ланкою", що скріплює мозок. Схоже, це виявилося не зовсім правильним.

У своєму попередньому дослідженні вчені з WSU виявили, що ці клітини насправді відіграють важливу роль уві сні за допомогою процесу, відомого як передача сигналів кальцію. Ще більш раннє дослідження також показало, що ці нейронні клітини відіграють роль у регуляції почуття часу у гризунів.

У поточному дослідженні вчені активували астроцити в мозку мишей, що розташовуються в базальній частині переднього головного мозку, пов'язаної з циклами сну і потребою в ньому. У результаті вчені виявили, що гризуни могли не спати на 6 годин довше, ніж зазвичай, при цьому в них не спостерігалося жодних ознак мозкового туману або фізичної млявості, які спостерігаються від нестачі сну.

За словами старшого автора дослідження Маркоса Франка, як правило, тривале неспання збільшує і тривалість сну, а також його інтенсивність. Однак у цьому випадку вчені не спостерігали нічого подібного. Фактично миші в експерименті, попри додаткові години неспання, спали так само довго і настільки ж інтенсивно, як і гризуни в контрольній групі.

Автори дослідження вважають, що в майбутньому ці результати можна буде використовувати для втручання в мозок людини, спрямоване на пом'якшення наслідків тривалого неспання. Передбачається, що це особливо стане в пригоді людям, які змушені працювати в нестандартному графіку.

Зазначимо, що в наступних дослідженнях учені планують з'ясувати, як ці втручання впливають на біологічні функції, імунну відповідь, навчання, пам'ять і увагу гризунів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені за допомогою лоскоту розкрили причину грайливості щурів.