Затесався між древніх людей: у Кембриджі виявили кістку динозавра серед останків римлян

Археологи визначили знахідку як скам'янілий хребець плезіозавра — морського плазуна, що жив близько 205-65 мільйонів років тому.

Related video

Під час нещодавніх археологічних розкопок у Кембриджі фахівці зробили важливе відкриття — кістку динозавра. Це місце, розташоване в районі Кінгз Хеджес, стало центром археологічних досліджень, які принесли додаткові відкриття, що охоплюють римські залишки та різноманітні артефакти, пише CambridgeshireLive.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виявлення цих знахідок передувало початку житлового будівництва в межах девелоперських проєктів, якими керує Кембриджське інвестиційне партнерство (CIP). Під керівництвом фахівців Оксфордської археологічної служби та під наглядом RPS Consulting Services дослідницькі роботи виявили залишки римського походження, приховані під теперішніми автостоянками та гаражами.

Представник CIP повідомив, що знайдені артефакти та останки добре збереглися завдяки "неглибокому фундаменту", характерному для гаражів. Тут можна помітити рови, ями і скупчення римських поховань.

Розповідаючи про знахідки, фахівець пояснив: "Серед цих помітних ровів є один, який відповідає траєкторії вулиці Римського Акемана, давньої магістралі, що пролягає під прилеглими будинками на західній ділянці ділянки, відомої в історичному контексті як Mere Way. Ця конкретна траншея потенційно окреслювала межу узбіччя. Хронометричні дані, отримані під час розкопок, дозволяють припустити, що діяльність на цьому місці відбувалася в епоху, що охоплює період від середини II століття до кінця IV століття нашої ери. Це хронологічне припущення, однак, підлягає подальшій емпіричній перевірці під ретельним аналізом команди Оксфордських археологів на етапі після розкопок".

Дослідники на цьому місці натрапили на незвичайну знахідку — скам'янілого хребця плезіозавра, вкладеного в колекцію артефактів переважно римського походження. Таку випадкову появу скам'янілостей динозавра в околицях Кембріджширу можна розглядати в контексті історичного усвідомлення того, що римляни були першими колекціонерами скам'янілостей, тим самим відкриваючи вірогідність того, що знайдений хребець міг бути спеціально підібраним предметом колекціонування.

На додаток до цих знахідок виявлено значну кількість глиняного посуду, зокрема, римський лицьовий флакон, посудину, яка зазвичай асоціюється з церемоніальними похованнями.

Передбачається, що ці артефакти, зібрані під час археологічних розкопок, систематично передаватимуть на зберігання до сховищ Ради графства Кембріджшир після ретельного очищення і всебічного документування.

Раніше Фокус писав, чому залишки стародавніх цивілізацій зазвичай знаходять під землею.