Кліматичний оракул. Коли чекати на наступну хвилю тепла, що перетворює океан на "гарячий суп"

Дослідники розробляють системи раннього попередження, які зможуть допомогти в управлінні рибальством і його збереженні.

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Десятиліттями вчені попереджали про те, що рано чи пізно Земля зіткнеться з кліматичною кризою. У результаті в червні хвилі тепла обрушилися на світовий океан: у північно-східній частині Атлантичного океану утворився величезний басейн із гарячою водою, спека вбивала корали в Карибському морі, а мешканці північної частини Тихого океану зіткнулися з рекордною спекою, пише Science.

Попри те, що рекордні температури стали неприємним сюрпризом для більшості жителів планети, вони навряд чи здивували біологічного океанографа Алістера Хобдея. Річ у тім, що він передбачав усі ці екстремальні явища в океані за допомогою своїх моделей прогнозування, які сам і допоміг розробити. За словами дослідника, всі ці екстремальні явища у Світовому океані кількома місяцями раніше з'явилися у вигляді помаранчевих і червоних плям на його моніторі в Австралійському науково-дослідному інституті Співдружності (CSIRO). Зазначимо, що ці прогнози не набули широкого розголосу, проте були надані керівникам рибного господарства, а також представникам рибної та аквакультурної галузі.

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Через те, що глобальний клімат Землі продовжує змінюватися в бік нагріву, вчені з різних куточків світу працюють над розробкою моделей, які могли б передбачити, коли та де відбудуться наступні хвилі тепла. Зазначимо, що CSIRO є лідером у цій царині, по суті, інститут одним із перших почав випускати прогнози для австралійських вод ще 2020 року. За словами Хобдея, ймовірно, вже за рік у кліматологів з'явиться 5 або 6 кліматичних моделей, які зможуть передбачати настання хвиль тепла.

Дослідники сподіваються, що, оскільки кліматичні моделі будуть точно налаштовані, їхні прогнози виявляться досить надійними, щоб попередити громадськість за 3 місяці й більше до настання самого явища. Водночас науковець Департаменту первинної промисловості та регіонального розвитку, який регулює рибальство в штаті Західна Австралія, Арні Чандрапаван, вважає, що прогнози температури океану на сьогодні все ще залишаються недостатньо надійними, а тому їх складно використовувати менеджерам і рибалкам.

За словами вченого-кліматолога NOAA і керівника розроблення нового прогнозу агентства, що робить прогнози на 12 місяців уперед, Діллона Амаї, моделі прогнозування температури океану будуть взаємодіяти з уже наявними моделями атмосфери Землі й океану, які вже використовуються вченими для прогнозування таких явищ, як посухи, посилення або зникнення Ель-Ніньйо, циклічного потепління й охолодження води в тропічній частині Тихого океану.

За словами Амайї, ще в червні вони з колегами передбачили, що вже до вересня половина поверхні океану опиниться в зоні сильної спеки, а середня температура поверхні моря перебуватиме в межах 10% від історичних температур. Статистика свідчить про те, що вже до початку серпня 2023 року хвилі тепла охопили 48% Світового океану.

Попри всі зусилля дослідників, прогнози температури поверхні океану, як і раніше, залишаються "експериментальними", оскільки наукова спільнота не вважає їх достатньо надійними, щоб служити основою для ухвалення політичних рішень. Проте вчені сподіваються, що в найближчому доступному для огляду майбутньому їм все ж таки вдасться розробити більш надійні моделі, за допомогою яких можна буде передбачати, коли і якої сили температурні хвилі обрушаться на океан. А отже науковці знатимуть, як захистити його мешканців та рибальську галузь.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змушені евакуювати океан через рекордно високі температури.