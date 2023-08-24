Небезпека без запаху. Обнюхування їжі не зможе захистити від харчового отруєння

Експерти розповіли, чому орієнтуватися на запах продукту для визначення його свіжості — не така вже й гарна ідея.

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Термін придатності продуктів допомагає визначити їхню свіжість, але деколи, коли паковання вже відкрито, а термін зберігання ще не закінчився, ми також покладаємося на запах — ніби він справді може підказати, наскільки свіжою є та чи інша страва, пише Science Alert.

Це справді може здатися непоганою ідеєю, однак, за словами наукового співробітника, директора Дослідницької мережі безпеки харчових продуктів в Університеті Quadram, мікробіолога Метью Гілмора, насправді все не зовсім так. Основна небезпека полягає в тому, що мікроби, які насправді нам загрожують, насправді не мають запаху. Проте всі ми, зокрема й сам Метью Гілмор, час від часу вдаємося до обнюхування як до способу визначити свіжість того чи іншого продукту.

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Мікробіолог зазначає, що деякі мікроби насправді створюють запахи, коли постуть, наприклад, запах дріжджів у свіжоспеченому або не спеченому хлібі, що різко контрастує з навколишнім середовищем; або газоподібні суміші, які створюють наші мікроби та які проявляються у вигляді метеоризму або поганого дихання.

По суті, ці гази виникають, коли мікробні популяції зростають і стають численними. У цей момент метаболізм кожного окремого мікроба перетворює вуглець і дрібні елементи на джерела енергії або будівельні блоки для своєї власної клітинної структури.

Проте за словами дослідників, мікроби, які найчастіше пов'язані з хворобами харчового походження, наприклад, лістерії та сальмонели, насправді майже неможливо виявити за допомогою тесту на запах. За словами Гілмора, навіть якщо ці бактерії присутні, вони, ймовірно, будуть у такій невеликій кількості в їжі, що будь-яке виділення запаху виявиться просто непомітним для нашого носа.

Дослідники також зазначають, що будь-які бактерії фактично не відрізнятимуться від другорядних запахів, які створюють поширеніші види мікробів, які, як правило, присутні в наших продуктах і не спричиняють у людини жодних проблем зі здоров'ям.

І все ж зіпсована їжа має запах — мікроби роз'їдають їжу, залишену надто надовго або таку, що міститься в неправильно зіпсованих продуктах, наприклад, молоці, фруктах і овочах. Мікробіолог зазначає, що в цьому випадку запахи дійсно можуть підказати, що той чи інший продукт виявився зіпсованим. Однак у ширшій перспективі тест на запах навряд чи зможе захистити від серйозних харчових хвороб.

Гілмор також зазначає, що найкраще, що може зробити людина, це зберігати продукти за правильної температури та готувати їх у визначені строки, а не довіряти власному носу в таких складних речах як виявлення патогенів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, де точно не варто зберігати молоко в холодильнику.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.