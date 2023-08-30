Намалювали відсутні м'язи. Створено біочорнила, які запускають регенерацію тканин

Гель, гормон і трохи наукової магії — рецепт майбутнього відновлення м'язів, розроблений вченими, який може змінити мільйони життів.

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У світі медичних досліджень є цікава новина для тих, хто зіткнувся з втратою або пошкодженням м'язів унаслідок нещасного випадку, хвороби або хірургічного втручання. Вчені розробили інноваційні біочорнила, які можуть допомогти надрукованим на 3D-принтері м'язовим тканинам рости і відновлюватися більш ефективно, пише, пише New Atlas.

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Наші м'язи складаються не тільки з одного виду клітин, це складне середовище, в якому співіснують різні їхні типи. Коли м'язи травмуються, руйнуються внаслідок захворювань або видаляються під час операцій, вони дуже важко піддаються лікуванню. Нині лікарі беруть здоровий м'яз з іншої частини тіла пацієнта і прикладають його до пошкодженого місця. Але цей метод не є надійним. Крім того, що він завдає шкоди місцю, звідки було взято м'яз, є й інші проблеми, наприклад, забезпечення відновлення колишньої функції м'яза.

Група вчених з Інституту біомедичних інновацій Терасакі в Лос-Анджелесі вважає, що в них є альтернативне і менш шкідливе рішення цієї комплексної проблеми. Вони розробили унікальні біочорнила, що дають змогу зробити 3D-друк м'язових тканин ще кращим.

Під час природного розвитку м'яза відбувається точний процес об'єднання м'язових клітин, так званих міобластів, для формування м'язових волокон. Нові біочорнила призначені для відтворення цього природного процесу росту. Основним їхнім компонентом є гормон інсуліноподібний фактор росту-1 (IGF-1), який відіграє найважливішу роль у зростанні м'язів і тканин.

М'язові волокна, що спонтанно сіпаються після отримання дози гормону IGF-1

Спеціальний склад складається з гелю, дружнього нашому організму, клітин міобластів і крихітних частинок, покритих IGF-1. Ці частинки поступово вивільняють гормон, посилюючи ріст м'язової тканини. Коли фахівці порівняли тканини, створені з використанням інгредієнта IGF-1 і без нього, вони виявили, що ті, в яких містився IGF-1, були краще вирівняні, більш зрілі і навіть почали самостійно скорочуватися!

Щоб переконатися, що це не просто лабораторна магія, вони імплантували ці надруковані на 3D-принтері шматочки м'язів мишам. Результати виявилися багатообіцяючими. Через півтора місяця у мишей із м'язами, посиленими IGF-1, спостерігалася краща регенерація. Висновок із цього дослідження полягає в тому, що нові біочорнила потенційно можуть точно повторювати формування природної м'язової тканини.

Алі Хадемхоссейні, один з авторів дослідження, сказав таке: "Постійне вивільнення IGF-1 сприяє дозріванню і вибудовуванню м'язових клітин. У майбутньому це може зробити революцію у відновленні та регенерації м'язової тканини".

Хоча ці дослідження ще тільки починаються, вони є багатообіцяючими для тих, хто сподівається на ефективніші та дієвіші методи лікування м'язів і якнайшвидше повернення до звичного ритму життя.

Раніше Фокус писав про неймовірно легкий спосіб накачати м'язи рук. Буде потрібно всього 3 секунди часу, 3 рази на тиждень і м'язи почнуть рости.

Також Фокус писав про те, що вченим вперше вдалося відновити м'яз серця за допомогою стовбурових клітин. Вони зробили перший значний крок до того, що може стати революційним методом лікування серця, регенеруючи пошкоджені клітини і посилюючи його функції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.