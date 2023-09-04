Вижив, але перестав бути собою: як пошкоджений мозок Фінеаса Гейджа назавжди змінив медицину

13 вересня 1848 року Фінеас П. Гейдж увійшов в історію, коли під час будівельних робіт неочікуваний вибух призвів до того, що залізний стрижень пройшов крізь мозок чоловіка. Чоловік дивом вижив, хоча ніхто цього і не очікував.

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Залізний стрижень, довжиною метр і діаметром 3,2 сантиметра, несподівано зіткнувся з каменем, що призвело до передчасної детонації. Цей вибух запустив залізний прут крізь череп Гейджа: спочатку він пробив ліву щоку, пройшов через мозок і, нарешті, вийшов через верхню частину черепа. Наслідки були жахливим видовищем: стрижень, "вимазаний кров’ю та мозком", знайшли за кілька метрів від чоловіка, пише IFLScience.

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Саме по собі виживання було дивом, проте найцікавіше відбулося під час одужання. Колеги та знайомі незабаром помітили разючі зміни в його особистості та поведінці, що пролило нове світло на складний взаємозв'язок між розумом і мозком — взаємозв'язок, який досі вважався недослідженим.

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У публікації 1998 року в журналі BMJ нейробіологи Кіран О'Дрісколл і Джон Пол Ліч заглибилися в спостереження доктора Харлоу, який описав, як Гейдж "перестав бути Гейджем" після цього інциденту. Доктор повідомив, що колеги Гейджа, "які вважали його найефективнішим і найздібнішим бригадиром […] побачили зміну його думки настільки помітною, що вони не могли знову дати йому робоче місце […] Він уривчастий, неповажний, вдаючись часом до найгрубішої ненормативної лексики (що раніше не було його звичкою), виявляючи лише незначну повагу до своїх товаришів, не терплячи стриманості чи поради, коли це суперечить його бажанням […] Дитина за своїми інтелектуальними здібностями та проявами, він має тваринні пристрасті сильної людини […] Його розум радикально змінився, настільки рішуче, що його друзі та знайомі сказали, що він "більше не Гейдж".

Ця глибока зміна особистості Гейджа спричинена пошкодженням орбітофронтальної кори головного мозку, розташованої в лобовій частці, — відкриттям, яке згодом призведе до дуже суперечливої процедури, відомої як лоботомія.

До середини 20-го століття практика лоботомії поширилася по всьому світу, застосовуючи цілу низку методів — від ін'єкції алкоголю безпосередньо в мозок до забивання льодоруба через очну ямку. Основною метою було розірвати зв'язки з лобовою часткою мозку, щоб полегшити симптоми психічних захворювань або, в деяких випадках, зробити пацієнтів керованішими.

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