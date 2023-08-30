Моторошні експерименти на мозку доктора Роберта Бартолоу: що сталося з бідною Мері Рафферті

Історії медицини рясніють тривожними розповідями, які балансують на тонкій межі між сміливими медичними дослідженнями та жахливою нелюдськістю. Однак деякі з них шокують і змушують волосся ставати дибки, як от історія доктора Роберта Бартолоу.

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Доктор Роберт Бартолоу, уродженець Нью-Віндзора, штат Меріленд, народився в листопаді 1831 року і став на шлях наукового прогресу. Його освіта розпочалася в коледжі Калверт, де він займався гуманітарними науками, а потім вступив до Університету Меріленду, щоб зануритися у вивчення медицини, пише IFLScience.

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Інтелектуальні здібності Бартолоу були неймовірними, але його поведінка бажала кращого. Його різкий характер і відсторонений цинізм сприяли тому, що він не користувався популярністю. Гострота його язика і гострота пера відштовхнули від нього значну частину професійних колег через його схильність до їдкої критики.

Новаторське дослідження

Шлях Бартолоу перетнувся з лікарнею Доброго Самаритянина, де він заснував особисту лабораторію. Цей анклав слугував ядром для його експериментів із ймовірними терапевтичними властивостями електрики, що відповідало захопленню електричними явищами у 19-му столітті.

Бартолоу створив модернізоване обладнання лікарні для електричних експериментів, показуючи зближення сучасності та медичної науки. Він писав: "Завдяки розумній ліберальності одного джентльмена з цього міста, лікарня Доброго Самаритянина тепер має електричну кімнату, обладнану всіма приладами, необхідними для практичного використання та наукового вивчення електрики".

Доктор Роберт Бартолоу, уродженець Нью-Віндзора, штат Меріленд, народився в листопаді 1831 року і став на шлях наукового прогресу Фото: Вікіпедія

Початок експериментів

У 1874 році Бартолоу зустрів Мері Рафферті в лікарні Доброго Самаритянина, що стало поворотним моментом, який започаткував ланцюг подій, пронизаних глибокими наслідками. На жаль, про Мері збереглося дуже мало інформації, її особистість викристалізувалася з подальшої документації Бартолоу.

Родом з Ірландії, у віці близько тридцяти років, вона боролася з особливою хворобою. Нещасний випадок у дитинстві призвів до того, що вона отримала сильний опік голови, травму, яка змусила її вдатися до перук для приховування черепа.

З часом "шматок китового вуса", що застряг у перуці, спричинив прогресуючу травму шкіри голови, перетворивши її з болячки на виразку, пронизану інфекцією.

Коли Мері потрапила до Бартолоу, її стан значно погіршився. Хвороба спричинила ерозію плоті та кісток, відкривши "простір діаметром 5 сантиметрів, в якому чітко видно пульсацію мозку". Примітно, що, попри опромінення черепа і основну патологію, її когнітивні здібності залишилися непорушними.

Перші експерименти Бартолоу включали застосування електрифікованих голок до мозку Мері, щоб дослідити певні ділянки. Хроніка цього втручання тривала тиждень і охоплювала цілу низку реакцій Мері — від легких відчуттів поколювання і сміху до сильних припадків, конвульсій і вираження страждань.

Ці експерименти не мали терапевтичних намірів; натомість вони продиктовані прагненням Бартолоу зрозуміти складну електропроводку мозку. Концепція "локалізації функцій", що з'явилася в 19 столітті, постулювала певні мозкові центри, які керують дискретними функціями, і саме цю парадигму намагалися прояснити експерименти на тваринах.

Однак екстраполяція цих висновків на людину залишалася незвіданою територією, і Бартолоу, оснащений найсучаснішим електричним обладнанням і непохитною вдачею, взявся за дослідження цієї незвіданої місцевості.

Невідворотне падіння

Після початку цих експериментів здоров'я Мері різко погіршилося. Вона перетворилася на бліду і понуру постать, страждала від синюшності губ, хронічної нудоти, обмеженої рухливості і часткового паралічу правої сторони. Через шість днів судового процесу Бартолоу був змушений зупинити його. Незабаром після цього Мері померла.

Згодом Бартолоу дав об'єктивну оцінку своїм діям, яка характеризувалася очевидною відсутністю докорів сумління. У наступній публікації, яка з'явилася через три місяці, висновки виклали описово, утримуючись від змістовної інтерпретації.

Слова самого Бартолоу відображають його небажання робити остаточні висновки: "Для розв'язання важливого питання про електричну збудливість півкулі головного мозку потрібні подальші спостереження".

Критика і постскриптум

Клінічна відстороненість Бартолоу та очевидна байдужість до долі Мері викликали критику з боку його колег, що змусило його попросити вибачення в Британському медичному журналі. Він визнав свою помилку і потенційну шкоду, заподіяну його зусиллями.

А проте професійний статус Бартолоу залишився недоторканим. Він отримав престижну посаду в Медичному коледжі Джефферсона у Філадельфії, яку обіймав до свого виходу на пенсію в 1893 році. Його подальша смерть у 1904 році супроводжувалася повідомленнями про фізичну хворобу і психологічний розлад.

Історія про Бартолоу наголошує на ключовій ролі медичної етики. Хоча його дії несуть на собі відбиток жорстокості, спричиненої зухвалою цікавістю, його ім'я асоціюється з піонерськими досягненнями в електрофізіології та нейроанатомії.

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