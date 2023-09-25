Врятувати серце і не тільки: 5 способів знизити холестерин

Хоча найдієвішим способом зниження рівня холестерину найчастіше є дієти, багато людей досі шукають додаткові способи прискорити цей процес і підвищити його ефективність.

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Найчастіше, коли лікарі повідомляють нам про занадто високий рівень холестерину, їхні рекомендації передбачають його зниження за допомогою специфічних дієт протягом півроку, з подальшим повторним обстеженням. Але багато хто задається питанням, чи вплине позитивно на процес включення добавок у раціон. Щоб прояснити це питання, вчені зібрали дослідження на цю тему, а також навели підкріплені наукою поради щодо зниження рівня холестерину, пише ScienceAlert

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Перш за все, давайте поговоримо про те, чому холестерин має таке велике значення. В організмі людини є два основних типи холестерину: ЛПНЩ і ЛПВЩ. ЛПНЩ прийнято називати "поганим" холестерином, оскільки він може сприяти утворенню бляшок в артеріях, підвищуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту. ЛПВЩ, або "хороший" холестерин, діє навпаки — він допомагає виводити з організму поганий холестерин.

Вибір дієти має значення

Незважаючи на спокусливість застосування біологічно активних добавок, слід пам'ятати, що величезну роль у регулюванні рівня холестерину, особливо ЛПНЩ, відіграє раціон харчування. Продукти з високим вмістом ненасичених жирів, як-от оливкова олія та авокадо, можуть сприяти зниженню рівня ЛПНЩ. З іншого боку, насичених жирів (що містяться здебільшого в продуктах тваринного походження) і трансжирів (що містяться в деяких перероблених продуктах) слід уникати або вживати їх в обмежених кількостях.

Клітковина може допомогти

Одним із найефективніших способів природного зниження рівня холестерину є вживання в їжу більшої кількості розчинної клітковини. Цей вид клітковини, що міститься у фруктах, овочах, вівсі та бобових, утворює в кишечнику гелеподібну субстанцію. Цей гель захоплює холестерин, запобігаючи його потраплянню в кров, і потім допомагає вивести його з організму.

Добавки з клітковиною, як альтернатива

Існують також харчові добавки, що сприяють зниженню рівня холестерину. Псиліум — це волокниста добавка, яка показала багатообіцяючі результати. Під час численних досліджень було встановлено, що щоденне вживання приблизно однієї столової ложки (або 10 г) псиліуму знижує загальний рівень холестерину приблизно на 4%, а рівень ЛПНЩ — приблизно на 7%. Однак пам'ятайте, що харчові добавки — це не чарівна пігулка; вони мають бути частиною ширшої стратегії оздоровлення, що включає збалансоване харчування.

Пробіотики подають надію

Крім клітковини, пробіотики привертають дедалі більшу увагу своєю потенційною холестеринознижувальною дією. Вони працюють за рахунок інтеграції холестерину в клітини і зміни мікробіома кишечника, сприяючи виведенню холестерину. У дослідженні, в якому були об'єднані результати різних попередніх робіт, у людей, які приймали пробіотики, загальний рівень холестерину знизився приблизно на 13%. Однак ефективність пробіотиків може бути різною, тому для отримання індивідуальних рекомендацій найкраще звернутися до лікаря.

Неоднозначність червоного дріжджового рису

Інша добавка — червоний дріжджовий рис — також показала себе з кращого боку. Він, мабуть, знижує рівень тригліцеридів — жирів у крові. Однак його ефективність і довгострокова безпека для контролю рівня холестерину ще не до кінця вивчені, тому однозначно рекомендувати його не можна.

Головне — збалансований підхід

Навіть якщо ви обираєте добавки, не забувайте, що необхідно також змінити спосіб життя. Відмова від паління, регулярні фізичні вправи, боротьба зі стресом і достатній сон — усе це є частиною комплексу заходів щодо поліпшення холестеринового профілю. І так, ваші гени також впливають на те, наскільки високим або низьким може бути його рівень.

Після закінчення шестимісячного курсу дієти і зміни способу життя ви, ймовірно, зустрінетеся з лікарем, щоб проаналізувати досягнутий прогрес і обговорити подальші кроки, які можуть включати або не включати прийом лікарських препаратів.

Що ж говорить наука, зрештою, про добавки та їхню ефективність у процесі регулювання рівня холестерину? Вони можуть бути корисним інструментом у боротьбі з ним, але вони не замінюють збалансовану дієту і здоровий спосіб життя. Перед початком прийому будь-якої добавки обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, щоб отримати рекомендації, які підходять саме вам.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.