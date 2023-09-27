Терапія ВІЛ ніколи не була такою простою: новий спосіб доставки ліків позбавить від таблеток

Новий гель не потребує додаткових препаратів і хірургічного втручання, а також здатний протягом 42 днів доставляти препарат пацієнту, з моменту потрапляння в організм.

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Вчені розробили ін'єкційний гель, який може зробити революцію в лікуванні ВІЛ. Цей гель забезпечує постійне вивільнення антивірусного препарату ламівудину протягом шести тижнів. Це значне зрушення порівняно зі щоденними таблетками, які зазвичай потрібні ВІЛ-інфікованим для запобігання розвитку СНІДу, перетворюючи їхнє життя на вічний цикл відстежування і прийняття ліків, пише Technology Networks.

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Провідний дослідник Хонган Куї з Університету Джона Гопкінса зазначив, що проблема сучасного лікування ВІЛ-інфекції завжди полягала в його довічному безперервному циклі. Якщо пацієнти зможуть отримувати ліки рідше, вони з більшою ймовірністю дотримуватимуться протоколів лікування, що знизить ризик розвитку більш згубних захворювань. Створення нового ін'єкційного гелевого розчину — великий крок у цьому напрямку.

У проведених експериментах гель ефективно доставляв ліки мишам протягом 42 днів поспіль з мінімальними побічними ефектами. Це можна уявити, як систему повільного крапельного вливання, що підтримує присутність і дію ліків протягом тривалого часу. Такий метод доставки може значно поліпшити якість життя ВІЛ-інфікованих, оскільки постійне виділення ліків необхідне для придушення вірусу в організмі.

При традиційних же методах лікування організм часто виводить препарат з організму, що призводить до зміни його рівня. Така непослідовність може серйозно знижувати ефективність лікування. Новий гель дає змогу домогтися стабільності та постійної автономності, якої раніше не було.

Цікаво, що, оскільки ламівудин — препарат, що входить до складу гелю, вже схвалено для лікування не тільки ВІЛ, а й гепатиту В, існує ймовірність того, що новий гель на його основі використовуватимуть і для другого захворювання. Як зазначив Чарльз В. Флекснер з Університету Джона Гопкінса, цей новий метод дає змогу доставляти одразу кілька ліків, що є вкрай необхідним, особливо в місцях, де поширені коінфекції ВІЛ і гепатиту В.

Сам по собі гель вельми унікальний. Він складається з водопоглинаючих гідрогелів, що за консистенцією нагадують тканини нашого тіла. Під час введення гель залишається в місці ін'єкції і вивільняє молекули для боротьби з вірусом, причому без будь-яких додаткових засобів доставки. По суті, після ін'єкції все необхідне організму надходить безпосередньо з гелю, прибираючи потребу в додаткових інвазивних процедурах.

Ще більш багатообіцяючим є простота гелю, який повністю складається з терапевтичного препарату. Це може прискорити процес отримання дозволу на його застосування після того, як буде підтверджено його ефективність у клінічних умовах.

Таким чином, новий ін'єкційний гель являє собою перспективний напрямок у лікуванні ВІЛ-інфекції. Він забезпечує пролонговану і стабільну доставку лікарських засобів, потенційно може використовуватися під час лікування декількома препаратами і дає змогу сподіватися на легше й ефективніше лікування ВІЛ-інфекції в майбутньому.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.