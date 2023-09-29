Відтермінувати смерть, не виходячи з дому. Учені розповіли про спосіб запобігти хворобам серця

Під час масштабного дослідження вчені з'ясували, що активність, яка є щоденним супутником багатьох людей, здатна зміцнювати наше серце і потенційно врятувати нас від ранньої смерті.

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Усі ми знаємо, що наше серце любить помірне фізичне навантаження і винагороджує нас більшою тривалістю життя. Однак, вчені стверджують, що навіть такі прості дії, як підйом по сходах або швидке миття підлоги, можуть мати позитивний вплив на роботу серця. Це може стати гарною новиною для тих, хто не надто полюбляє тренування у спортзалі, пише Daily Mail.

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Дослідники із Сіднейського університету вивчили щоденні рухи понад 25 000 дорослих жителів Великої Британії, які не займалися спортом або фізичними вправами. Учасники експерименту носили на зап'ясті пристрої, які реєстрували їхню щоденну фізичну активність.

Цікаво, що багато хто з них не займався багатогодинними фізичними навантаженнями. Навпаки, більшість людей виконували фізичні активності швидкими серіями тривалістю менше 10 хвилин. Згадайте короткі прогулянки в магазин, підняття сумок із продуктами або навіть танці під улюблену пісню — усе це можна порівняти за тривалістю з легкими фізичними вправами. Ці швидкі рухи, що виконуються з помірним або інтенсивним навантаженням, показали значне зниження ймовірності інфарктів, інсультів і навіть смерті протягом восьмирічного періоду.

Давайте розберемо це докладніше: Якщо ви постійно рухалися хоча б протягом однієї-трьох хвилин, то, як показало дослідження, ризик серцевих захворювань у вас знизиться на 29%, а ризик смерті — на 44% порівняно з дуже короткими заняттями тривалістю менше однієї хвилини. Інтенсивність теж має значення. Якщо під час таких занять ви відчуваєте задишку або не можете підтримувати розмову, то, найімовірніше, ви перебуваєте в зоні найбільшої користі, заявляють учені.

Професорка Еммануель Стаматакіс, старша авторка дослідження, наголошує, що важливими є не лише традиційні вправи. Навіть короткі періоди повсякденної активності можуть бути не менш корисними для нашого здоров'я. Доктор Метью Ахмаді, один з авторів, зазначив, що ці результати можуть змінити наше ставлення до фізичної активності загалом. Якщо людина не може або не хоче дотримуватися традиційного режиму фізичних вправ, вона може зміцнити своє здоров'я, виконуючи щоденні заняття, які тривають хоча б кілька хвилин і вимагають певних зусиль.

Таким чином, вчені дізналися, що фізична активність, незалежно від того, наскільки вона коротка і де її виконують, може бути корисною для здоров'я. Але якщо ви докладете трохи більше зусиль до виконання повсякденних справ і збережете цю енергію протягом кількох хвилин, то, найімовірніше, отримаєте більше користі для здоров'я без необхідності відвідування спортзалів. Коли ви наступного разу підніматиметеся сходами чи прибиратимете в домі, пам'ятайте: невеличке зусилля може принести користь Вашому серцю!

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб наростити м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.