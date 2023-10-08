Точкова боротьба зі старістю. Вчені змогли знищувати постарілі клітини без шкоди організму

Новий метод є безпечнішим, за твердженням учених, оскільки не пошкоджує наш організм у процесі видалення шкідливих і старих клітин, що сприяють розвитку безлічі хвороб.

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Старіння — це невідворотна частина нашого життя, яка лякає нас не стільки появою зморшок, скільки захворюваннями, супутніми їй. Наука вже давно шукає способи зробити цей процес плавнішим і здоровішим для нас, і схоже останні дослідження дадуть нам змогу стати на крок ближче до цієї мети, пише New Atlas.

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Однією з основних причин нашого старіння є клітини, що старіють. Це старі клітини, які вже не функціонують належним чином і, замість того щоб поступово виводитися з організму, продовжують залишатися в ньому, пошкоджуючи інші клітини навколо себе. Через ці пошкодження наш організм і відчуває багато проблем зі здоров'ям, пов'язаних зі старінням.

Вчені вже давно шукають способи позбавлення від цих небажаних клітин. Вони розробляють так звані сенолітики — спеціальні препарати, спрямовані на знищення старих клітин. Однак це досить неоднозначний спосіб боротьби з клітинами, що зношуються, оскільки іноді такі препарати можуть випадково пошкодити і робочі молоді клітини.

Але група дослідників з Південної Кореї вважає, що їм вдалося знайти більш ефективний спосіб впливу на старі клітини і позбавлення від них. Вони створили спеціальні молекули, які притягуються до старих клітин, як магніт. Ці молекули змушують їх руйнуватися і видалятися, не завдаючи шкоди клітинам, що знаходяться поруч. Такий підхід можна порівняти зі спеціалізованим прибиранням, яке збирає тільки старий і непотрібний мотлох, а все інше залишає недоторканим.

Новий метод було випробувано на старих мишах, які мають проблеми із зором. Після лікування у них спостерігалися явні ознаки його поліпшення. Джа-Хен Рю, один із головних учених, які брали участь у цьому дослідженні, сказав, що їхній метод націлювання і видалення клітин, що старіють, вельми перспективний. Він вважає, що в майбутньому він може стати новим ефективним способом лікування захворювань і станів, пов'язаних зі старінням.

І йдеться не тільки про те, що ми зможемо виглядати або відчувати себе молодшими. Старі клітини пов'язані з багатьма проблемами зі здоров'ям, такими як проблеми з серцем, втрата пам'яті, діабет, болі в суглобах і слабкість кісток. Отримавши можливість успішно впливати на ці клітини і позбуватися їх, можливо, нам вдасться краще лікувати або навіть запобігати подібним серйозним захворюванням.

Хоча ці дослідження перебувають ще на ранній стадії, потенційна користь від них може бути величезною. Ідея вибіркового знищення шкідливих старих клітин, не зачіпаючи здорові молоді, може змінити те, як ми старіємо, а також те, як ми боремося із захворюваннями в старості.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли повернути старіння назад. Вчені з Гарварду відкрили коктейлі хімічних речовин, здатних повернути старіння назад. Але інші вчені лають цю роботу за відсутність доказів у дослідженні.

Також Фокус писав про дієту, яка допоможе уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.