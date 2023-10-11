Токсичні крихітні фрагменти: учені виявили можливу причину розвитку хвороби Паркінсона

Хоча хвороба Паркінсона досі не до кінця вивчена наукою і не має ефективних ліків, вченим вдалося знайти серйозну зачіпку, яка може зробити діагностику більш простою і допомогти в розробці методів лікування.

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Хвороба Паркінсона є досить загадковим захворюванням. При цьому мільйони людей щодня страждають від неї, долаючи перешкоди на кожному кроці, якими стають навіть найбуденніші щоденні активності. Вчені зробили цікаве відкриття, що стосується її, і воно пов'язане з енергетичними фабриками наших клітин, званими мітохондріями, пише ScienceAlert.

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Усередині наших клітин є щось, що називається мітохондріями. Вважайте їх мініелектростанціями, які забезпечують клітину енергією. Унікальність цих мітохондрій полягає в тому, що вони мають свій власний набір ДНК, окремий від нашої основної ДНК. Ця специфічна ДНК відома як мітохондріальна ДНК (мтДНК).

Виявляється, коли мтДНК пошкоджується, це може запустити серію подій, які можуть призвести до розвитку хвороби Паркінсона. Яким чином це відбувається? Пошкоджена мтДНК активує певні білки. Ці білки виявляються в підвищеній кількості в мозку людей із хворобою Паркінсона. Дослідники також виявили третій білок, який поширює пошкоджену ДНК в інші клітини мозку, що може бути причиною прогресування хвороби Паркінсона у деяких пацієнтів.

Потенційно цікавим результатом цього відкриття є те, що якщо ми зможемо виявити пошкоджену ДНК у крові, то це може послужити ранньою ознакою хвороби Паркінсона.

Шохрех Іссазаде-Навікас, вчена, яка брала участь у дослідженні, пояснює це так: Крихітні фрагменти пошкодженої ДНК з мітохондрій потрапляють у клітину. Якщо ці шматочки перебувають не на своєму місці, вони можуть завдати шкоди клітині. Тому нервові клітини намагаються позбутися цієї токсичної ДНК. Однак, коли вони це роблять, пошкодження, мабуть, поширюється подібно до того, як переміщуються віруси.

Дослідники помітили, що при введенні пошкодженої мтДНК здоровим мишам у них почали проявлятися ознаки, схожі з хворобою Паркінсона, що позначилося на їхніх рухових і когнітивних здібностях. Причому пошкодження не обмежувалося тільки місцем введення ДНК — воно поширювалося на віддалені ділянки мозку.

У зв'язку з цим новим розумінням постає важливе запитання: Чи можна виявити ушкодження мтДНК у крові як ранню ознаку хвороби Паркінсона і навіть її прогресування в деменцію? Якщо так, то це може допомогти нам краще зрозуміти, як розвивається і прогресує хвороба в окремих людей.

Ба більше, якщо ми зможемо точно визначити і зрозуміти ці білки і пошкодження ДНК, є шанс розробити лікування, спрямоване на ці конкретні елементи, що може сповільнити або навіть зупинити прогресування хвороби.

Незважаючи на необхідність подальших досліджень, це відкриття проливає світло на можливу причину розвитку хвороби Паркінсона і відкриває світ нових потенційних методів лікування і ранньої діагностики.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.