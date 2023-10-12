Руки хірургів стануть більш впевненими. Створено розумний скальпель, що відчуває прикладену до нього силу

Новий винахід дасть можливість професійно оцінювати початківців і досвідчених хірургів, даючи їм зворотний зв'язок про прикладену ними під час розрізу силу, що підвищить якість їхньої роботи, вважають автори.

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Коли люди думають про хірургію, найчастіше вони уявляють собі точну і впевнену руку хірурга. Але при цьому вони не враховують, який тиск або силу хірург прикладає до скальпеля. Занадто мале зусилля — і він може не зробити необхідний розріз. Занадто велике зусилля може призвести до ненавмисного заподіяння шкоди. Ця робота вимагає неймовірної точності та концентрації, але наука поспішає на допомогу, розробивши інструмент, що бере на себе більшу частину обчислювальної та точної роботи, пише New Atlas.

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Досі у світі медицини не існувало практичного інструменту для вимірювання сили тиску руки зі скальпелем у реальних хірургічних умовах. Однак група фахівців з Единбурзького університету запропонувала рішення: розумний скальпель, який уміє зчитувати силу тиску руки хірурга, що використовує його. У його рукоятці встановлені датчики, які вимірюють силу, прикладену під час розрізу.

Керівник дослідження Субраманіан Рамамоорті пояснив значення свого винаходу: "Наша система об'єднує реальні датчики з машинним навчанням для об'єктивної оцінки хірургічної майстерності". Цей інструмент може не тільки змінити підхід до навчання хірургів, даючи їм зворотний зв'язок про техніку роботи, а й натякнути на майбутнє, коли роботи-асистенти використовуватимуть цю інформацію для допомоги під час операцій.

Розумний скальпель економічно ефективний і простий у своїй будові, адже, по суті, це звичайний скальпель, підключений до спеціальної друкованої плати з датчиками. Команда створила свою модель машинного навчання, яка вивчає дані про силу, що надходять від цих датчиків. Для перевірки її ефективності студенти-медики та досвідчені хірурги використовували цей скальпель для виконання розрізів на моделі синтетичної шкіри.

Потім дослідники попросили досвідчених хірургів переглянути відеозаписи цих тестових операцій і оцінити рівень майстерності того, хто робив розрізи. Під час порівняння думок експертів із даними, отриманими за допомогою розумного скальпеля, результати загалом збіглися. Це свідчить про те, що розумний скальпель може запропонувати простіший спосіб оцінки хірургічної майстерності, заснований на точних даних.

Звичайно, були і деякі розбіжності в оцінках. Здебільшого це було пов'язано з тим, що різні типи хірургів мають унікальні способи роботи з інструментами і тканинами. Наприклад, нейрохірург може працювати з інструментами абсолютно інакше, ніж пластичний хірург.

Команда з оптимізмом дивиться на майбутнє свого винаходу. Вони вважають, що за більшої кількості випробувань і учасників вони зможуть удосконалити свою систему. Їм також цікаво дізнатися, чи зможе їхній метод допомогти в оцінці інших детальних хірургічних завдань, таких як зашивання рани. Таким чином, хоча ми ще не дійшли до стадії роботизованих операцій, цей новий розумний скальпель є багатообіцяючим кроком до підвищення рівня підготовки хірургів і забезпечення правильності кожного розрізу.

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