На сторожі кулінарії та організму: 5 корисних для здоров'я властивостей популярної спеції

Популярна і перевірена тисячоліттями на користь для організму спеція не полишає комори нашої кухні через століття не тільки завдяки своїм багатим смаковим якостям, а й через перевірені часом лікувальні властивості.

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Часник — це не просто смачне доповнення до улюблених мільйонами людей страв. Ця вікова рослина, відома вже понад 7 тис. років, є основним продуктом харчування в різних культурах не лише завдяки своїм смаковим якостям, а й корисним властивостям. У стародавніх цивілізаціях від Єгипту до територій вікінгів часник був цінним продуктом, і навіть Гіппократ, гігант античної медицини, використовував його для лікування численних захворювань. Про його корисні властивості, перевірені історією, пише Study Finds.

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Про корисні властивості часнику багато хто з нас чув ще від своїх прабабусь і прадідусів, яким зі свого боку передавали ці знання з покоління в покоління їхні батьки. Так чому ж упродовж тисячоліть, такий крихітний і буденний інгредієнт продовжує бути на слуху через свої корисні властивості? Наука, яка цікавиться часником не менше, ніж звичайні люди, вже давно зібрала безліч досліджень і фактів, що підкріплюють твердження про користь цього продукту харчування. Ось деякі з корисних якостей часнику для нашого організму:

Боротьба зі шкідливими агентами та запаленнями. Часник містить речовину, яка називається аліцином. Коли ви подрібнюєте або розчавлюєте часник, активується фермент, який перетворює іншу сполуку — аліїн — на аліцин. Аліцин — це могутній захисник, що захищає організм від шкідливих речовин, які можуть пошкодити клітини. Захищає від настирливих грибків. Чи чули ви, що часник використовується для боротьби з грибками? У цьому є частка правди. Дослідження підтверджують, що аліцин здатний боротися з Candida albicans — поширеним грибком, що спричиняє неприємні інфекції. Часник не тільки зупиняє ріст грибка, а й перешкоджає його поширенню. Маленький, але багатий на поживні речовини. Вважайте, що часник — це маленька скарбниця поживних речовин. Ціла головка часнику наповнена такими корисними речовинами, як клітковина, кальцій, залізо і навіть вітамін С. Хоча один зубчик може здатися не дуже великим, у сукупності вони забезпечують хорошу дозу необхідних поживних речовин. Підтримка чистоти організму. Цікавий факт — часник допомагає печінці краще функціонувати. Добре працююча печінка необхідна для того, щоб позбуватися непотрібних відходів у нашому організмі. Дослідження показують, що часник може регулювати рівень печінкових ферментів, які є маркерами здоров'я печінки. Захист від шкідливих бактерій. Ви, напевно, чули про кишкову паличку — сумнозвісного винуватця харчових отруєнь по всьому світу. Саме часник здатен зупинити її розвиток. На цьому можливості часнику не закінчуються: він також здатний боротися із сальмонелою — іншою бактерією, що міститься в деяких видах м'яса та продуктів.

Незалежно від того, насолоджуєтеся ви його яскраво вираженим смаком чи морщите ніс від його аромату, часник довів свою цінність на наших кухнях протягом тисячоліть. Його постійна присутність пов'язана не тільки зі смаковими якостями, а й з величезною кількістю переваг для здоров'я. І хоча ми далеко відійшли від стародавньої медицини, відрадно усвідомлювати, що деякі старі засоби, як-от часник, не втрачають своєї ефективності і в сучасних умовах. Тож наступного разу, коли ви готуватимете з часником, пам'ятайте, що ви не лише надаєте страві смаку, а й додаєте в неї частинку здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, чому нас дратує запах часнику, але не його смак. Різкий і неприємний запах з рота, це ціна, яку люди звикли платити за додавання часнику до своїх страв, але вчені, розгадавши причину його виникнення, знайшли спосіб знизити його вираженість.

Також Фокус писав про те, як позбутися запаху часнику з рота. Дослідники стверджують, що вживання всього одного продукту дасть змогу істотно знизити запах часнику з рота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.