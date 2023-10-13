Повна тиша. Учені знайшли дивовижне практичне застосування кулькам для пінг-понгу

Нове дослідження виявило, що м'ячики для пінг-понгу можуть захистити від докучливих низькочастотних міських звуків.

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Не секрет, що низькочастотний шум шкодить здоров'ю людини, проте його також надзвичайно складно блокувати. Річ у тім, що він часто виходить із різних напрямків і не може бути заблокований стінами та іншими конструкціями, так само як і високочастотний шум, пише Science Alert.

Але, схоже, вчені все ж знайшли спосіб, який позбавить нас надокучливих звуків вуличного руху та іншого міського шуму. Для цього дослідники пропонують використовувати прості м'ячики для пінг-понгу.

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У новому дослідженні команда з Університету Лілля у Франції та Афінського національного технічного університету в Греції шукали способи боротьби з низькочастотним шумом. Під час роботи команда використовувала кульки для пінг-понгу в якості резонаторів Гельмгольца — контейнерів спеціально розроблених для поглинання певних звукових частот. Зазначимо, що ці резонатори були названі на честь німецького фізика Германа фон Гельмгольца, який створив оригінальний резонатор Гельмгольца. По суті, пристрій складається з порожньої камери, що нагадує м'ячик для пінг-понгу, з невеликим отвором.

За словами співавтора дослідження, фізика Робіна Сабата, м'ячі для пінг-понгу широко розповсюджені в усьому світі, це і привабило дослідників. Ідея полягала в тому, щоб використовувати найбільш легкодоступні об'єкти для створення низькочастотної панельної інструкції, що ізолює.

Фізики зазначають, що резонатори Гельмгольца працюють за допомогою резонансу, узгоджуючи коливання звукових хвиль з метою їх поглинання. При цьому об'єм контейнера і розмір отвору визначають частоту звуку, яку в підсумку може "поглинути резонатор". Зазначимо, що резонатори Гельмгольца вчені вивчали й раніше, проте цього разу вони хотіли подивитися, як вони працюватимуть, якщо їх об'єднати.

Команда експериментувала з різними наборами м'ячів для пінг-понгу Фото: Journal of Applied Physics

У результаті вчені створили акустичну метаповерхню і виявили, що це збільшує кількість резонансних частот, які поглинаються сукупністю м'ячів для пінг-понгу. Простими словами, якщо використовувати разом відразу кілька резонаторів, можна блокувати більше звуку.

За словами Сабата, оригінальність роботи команди полягала в тому, що раніше ніхто не розглядав, як поводиться відразу кілька об'єднаних або з'єднаних резонаторів. Під час дослідження вчені використовували комбінацію математичного моделювання та реальних експериментів. У результаті їм вдалося показати, як можна маніпулювати поглинанням звуку, коли резонатори взаємодіють один з одним для блокування низькочастотних звуків.

Зазначимо, що вчені не проводили великих польових випробувань м'ячиків для пінг-понгу, проте вважають, що вони мають величезний потенціал для використання. Сабат зазначає, що потенціал цієї метаповерхні виходить за "рамки звукоізоляції", передбачається, що її можна розширити для досягнення інших функцій, зокрема:

фокусування звуку;

нетрадиційного відбиття звуку;

маніпулювання передачею звуку та інше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали шум, який "зводив з розуму" американських дипломатів на Кубі.