Вино з ароматом попелу, гірке пиво і недоступний віскі: як зміняться алкогольні напої в майбутньому

Дослідники вважають, що зміни клімату не обійдуть стороною і виробників алкоголю — вони зіткнуться з руйнівними наслідками.

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Земля переступила з "ери глобального потепління" в еру "глобального кипіння" і наслідки цього кроку на собі відчує кожен. Людство вже зіткнулося з неймовірними хвилями тепла та руйнівними лісовими пожежами, а 2023 рік, імовірно, стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Але навіть це ще не все, пише Daily Mail.

Результати досліджень показують, що ера "глобального кипіння" Землі, по суті, торкнеться всіх аспектів життя на планеті, зокрема вплине і на врожай. Вчені вважають, що найближчим часом наслідки кліматичної кризи назавжди змінять звичні нам алкогольні напої.

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Наприклад, передбачається, що деякі вина стануть солодшими, тоді як інші просто будуть отруєні ароматом попелястого диму лісових пожеж. Деяке пиво незабаром стане менш "хмільним" або гірким, тоді як улюблені віскі та інші спиртні напої можуть різко зрости в ціні — у всьому цьому винна кліматична криза.

Науковці зазначають, що вплив на виноградники, пивоварні та лікеро-горілчані заводи буде різним, загалом уся галузь відчує на собі наслідки посухи та нестачу води.

Результати дослідження показують, що виноградники, особливо в Каліфорнії, охоплені повторюваними масштабними лісовими пожежами, побоюються, що "димове псування", по суті, зіпсує цілі врожаї. Річ у тім, що аромат і смак попелу може суттєво зіпсувати ніжний смак більшості вин. Утім, деяка надія для виноробної галузі все ж є. Раніше вчені з Оксфордського університету виявили, що глобальне потепління покращує якість вина в Бордо.

Дослідники також виявили, що регіони, які раніше вважалися виноробними, сьогодні змістилися на північ, і ця тенденція, імовірно, зберігатиметься в міру нагрівання планети. Загалом, учені дійшли висновку, що з усіх алкогольних напоїв вино виявиться найбільш чутливим до змін клімату.

Однак це ще не все. Передбачається, що наслідки кліматичних змін також торкнуться хмелю, який використовується в пиві, цукрової тростини в ромі та багатьох інших ключових культур, що використовуються для виробництва алкоголю. Наприклад, раніше вчені з Чеського університету природничих наук у Празі вже зробили тривожне відкриття про те, що врожайність пивного хмелю, імовірно, стане менш "хмільною", а отже менш гіркою.

Набагато відчутнішими можуть бути ризики для міцніших напоїв, і йдеться тут зовсім не про смак. Вчені виявили, що врожай цукрової тростини Карибського басейну, від якого залежать багато класичних сортів рому, може бути поглинутий підняттям рівня океану, а також задушений термостійкими бур'янами.

Крім того, очікується, що абсолютно всі сфери виробництва алкогольних напоїв зіткнуться зі спільною глобальною проблемою нестачі води.

Раніше Фокус писав про те, що ера "глобального кипіння" Землі зробить вино трішки смачнішим.