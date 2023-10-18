Більше не найнебезпечніший вбивця. Учені виявили найсмертоносніший вид раку і це не меланома

Дослідники проаналізували великий масив даних і дійшли висновку, що в тіні відомої всім меланоми залишався непоміченим значно поширеніший і смертельніший вид раку.

Related video

Коли хтось говорить про рак шкіри, багато хто з нас одразу ж згадує про меланому, яка відома як найсмертоносніша його форма. Серед існуючих видів раку, саме меланома забирає катастрофічні десятки тисяч життів на рік. Однак останнє дослідження виявило ще більш небезпечний вид раку, що ховається в тіні відомого нам вбивці, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Недавнє дослідження, проведене в Університетській лікарні Ніцци у Франції, дало змогу зробити несподіване відкриття: в усьому світі немеланомний рак шкіри (НМРШ) спричиняє більшу кількість смертей, ніж меланома. Використовуючи дані Міжнародного агентства з вивчення раку, вчені під час дослідження встановили, що лише у 2020 р. від немеланомного раку шкіри померло 63 700 осіб, тоді як від меланоми — 57 000.

Традиційно НМРШ вважався менш важким захворюванням і не так часто включався в національні онкологічні регістри. Однак цей ярлик "менш важкий" не означає, що він не може бути смертельним. Величезна кількість людей, які захворіли на НМРШ, пішли з життя, про що свідчать останні дані.

І в меланоми, і в НМРШ є спільний винуватець: вплив ультрафіолетового випромінювання сонця або солярію. Ультрафіолетові промені можуть викликати зміни і пошкодження в клітинах шкіри, створюючи передумови для розвитку раку. З розвитком звичок подорожувати і засмагати протягом десятиліть показники захворюваності на меланому і НМРШ різко зросли.

Але ось у чому їхня відмінність: хоча обидва захворювання пов'язані з впливом ультрафіолетового випромінювання, НМРШ виникає за умови постійного опромінення впродовж усього життя і часто проявляється на обличчі та голові. Меланома, навпаки, більшою мірою пов'язана з періодичними і сильними сонячними опіками.

Якщо копнути глибше, то можна виокремити два основні типи НМРШ: базально-клітинну і плоскоклітинну карциному. Обидві вони виникають з одного типу клітин шкіри, які називаються кератиноцитами. Ці клітини утворюють зовнішній шар нашої шкіри. Коли вони мутують, наприклад, під впливом ультрафіолету, вони можуть втратити нормальні механізми контролю, що призводить до нерегульованого зростання і, в кінцевому рахунку, до раку.

З іншого боку, меланоми виникають із меланоцитів — іншого типу клітин шкіри. Їх менше, але вони життєво необхідні для виробництва меланіну — пігменту, що надає шкірі колір і захищає її від ультрафіолетового випромінювання.

Як же ці види раку призводять до смерті? Річ у тім, що більшість смертей від раку походить від вторинних пухлин, коли ракові клітини з початкового вогнища поширюються в інші частини тіла. Незважаючи на те, що клітини меланоми вміють поширюватися, НМРШ перевершує їх за кількістю смертей, імовірно, через величезну кількість випадків захворювання на нього. Реальні цифри щодо НМРШ можуть бути навіть вищими, ніж ми знаємо, враховуючи суперечливі методи збору даних у різних країнах.

Існує також географічний фактор. Місце проживання відіграє вирішальну роль у шансах на виживання після постановки діагнозу НМРШ. Його виявлення та лікування на ранніх стадіях значно підвищує шанси на виживання.

Але зростання кількості смертей від НМРШ може також свідчити про поліпшення методів лікування меланоми. У таких країнах, як Велика Британія, навіть при збільшенні кількості випадків захворювання цим видом раку смертність знижується завдяки новим методам лікування.

Але, як і в усьому, профілактика має першорядне значення. Висновок із цієї наукової роботи напрошується сам — людям необхідно приділяти першочергову увагу захисту від ультрафіолетового випромінювання, а урядам країн посилити інформування населення про загрози розвитку раку, щоб усі розуміли ризики та вживали відповідних запобіжних заходів.

Раніше Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.