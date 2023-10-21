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Технології та наука

Врятувати дитину від хвороби, що зачаїлася: лікарі назвали 42 симптоми дитячого раку

колиска
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Ризик розвитку раку в дитини з моменту народження до початку дорослого життя перебуває на одному рівні з іншими захворюваннями

Раннє виявлення і лікування такого смертельно небезпечного захворювання, як рак, може значно підвищити шанси на виживання у дітей, дозволивши їм прожити довге і щасливе життя.

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Нове дослідження дало змогу з'ясувати, які ознаки і симптоми раку в дітей можуть залишатися непоміченими для більшості батьків. Хоча багато симптомів легко відрізнити, результати наукової роботи спантеличили і засмутили вчених, пише Chronicle Live.

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Дослідження дало змогу з'ясувати одну неприємну істину: 68% дорослих британців не можуть з упевненістю сказати, на які основні ознаки дитячого раку слід звернути увагу. Ще більш дивним і гнітючим виявилося те, що менше половини опитаних змогли назвати стандартні симптоми цього захворювання. Це особливо тривожно, якщо врахувати, що тільки у Великій Британії щорічно ставлять приблизно 4 тис. нових діагнозів раку в осіб молодше 24 років.

Доктор Шаарна Шанмугавадівеліа з Медичної школи Ноттінгемського університету, яка очолила дослідження, зазначила, що до менш відомих симптомів відносяться раннє або пізнє статеве дозрівання, затримка в розвитку в немовлят, незвично повільний ріст. Крім того, батьки мають бути уважними до постійних головних болів, труднощів під час ковтання, регулярних нападів блювоти в дітей.

Ще одна ознака, на яку слід звернути увагу, — втрата ваги. Якщо ви помітили зміни в роботі кишківника або кров у сечі дитини, каже Шанмугавадівеліа, а також якщо їй важко ходити або тримати рівновагу, час звернутися до лікаря. Цікаво, що майже половина учасників дослідження, помітивши ці ознаки, утрималася б від звернення до лікаря.

Доктор Шанмугавадівеліа наголосила, що, оскільки багато симптомів дитячого раку можуть відображати інші типові захворювання, а скринінгові тести не завжди доступні, вкрай важливо залишатися поінформованим і обізнаним. У Великій Британії ведеться активна робота з підвищення обізнаності населення про рак, проте дитячий рак, схоже, залишився осторонь.

Поширена думка, що рак у дітей — рідкісне явище, що може призводити до затримок у діагностиці. Хоча кількість дітей, які страждають на рак, може здатися невеликою порівняно з дорослими, ризик розвитку раку в дитини з моменту народження до початку дорослого життя перебуває на одному рівні з іншими дитячими захворюваннями. Доктор Шанмугавадівеліа зазначає, що батьки часто приймають типові симптоми за звичайні дитячі проблеми, а не підозрюють рак. Для наочності вона назвала безліч потенційних ознак раку в дітей:

  1. Незвичайне ущільнення в ділянці таза, яєчка або молочної залози.
  2. Кров у сечі.
  3. Зміни родимок на шкірі.
  4. Шишки в грудях або під пахвами.
  5. Несподівана втрата ваги.
  6. Біль або ущільнення в шлунку.
  7. Пухлина обличчя, щелепи або черепа.
  8. Постійний або тривалий головний біль.
  9. Постійна втома.
  10. Втрата відчуття голоду.
  11. Регулярна блювота.
  12. Надмірні кровотечі, синці або висип.
  13. Судоми або напади.
  14. Біль у грудях або під пахвами.
  15. Незрозуміле набрякання або біль у кістках чи суглобах.
  16. Зміни в стані кишківника, наприклад, закрепи або проноси.
  17. Безперервний біль у животі.
  18. Проблеми із сечовипусканням.
  19. Проблеми із зором.
  20. Опухлі залози на бічній поверхні шиї.
  21. Утруднення під час ходьби або балансування.
  22. Біль у кістках, що посилюється ночами.
  23. Блідіша, ніж зазвичай, шкіра.
  24. Багаторазові епізоди грипоподібних симптомів.
  25. Кровотеча між менструаціями.
  26. Нічна пітливість і лихоманка.
  27. Сильна задишка.
  28. Утруднене ковтання.
  29. Слабкість або кульгавість у ногах без причин.
  30. Інтуїтивне відчуття, що щось не так.
  31. Незвичайний крик у маленьких дітей.
  32. Безперервний біль у горлі.
  33. Постійний нахил голови або біль у шиї.
  34. Одна або обидві зіниці здаються білими.
  35. Втрата слуху.
  36. Незвичайний рух очей.
  37. Дивні рухи лицьових м'язів.
  38. Постійний біль у вухах.
  39. Проблеми з повним відкриванням рота.
  40. Відновлення після травм кісток займає більше часу, ніж зазвичай.
  41. Затримки в розвитку.
  42. Занадто раннє або занадто пізнє статеве дозрівання.

По суті, це дослідження підкреслює, наскільки важливо озброїтися необхідними знаннями. Розпізнавання ранніх ознак і своєчасне звернення по медичну допомогу можуть змінити життя наших малюків на краще, а іноді буквально врятувати його. Поінформованість — це дійсно наша перша лінія оборони.

Раніше Фокус писав про ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільш смертоносний вид раку, і це не меланома. Дослідники проаналізували великий масив даних і дійшли висновку, що в тіні відомої всім меланоми залишався непоміченим значно поширеніший і смертельніший вид раку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.