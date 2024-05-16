Рак шкіри розвивається набагато частіше в літній період: лікарі розповіли, як захистити себе

Лікарі розповіли, як убезпечити себе від небезпечного захворювання в період підвищеної сонячної активності. Також виявити хворобу на ранніх етапах можна самостійно, заявили вони.

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Рак шкіри — найпоширеніша форма раку в багатьох країнах світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку у світі виникає від 2 до 3 мільйонів випадків раку шкіри без меланоми та 132 000 випадків раку шкіри з меланомою. І саме з настанням палючого літа стає життєво важливим розуміти ризики, пов'язані з раком шкіри, і важливість безпечного перебування на сонці, кажуть експерти. Хоча прогулянка на сонці може здатися безпечною буденністю, її підсумки можуть стати плачевними без взяття до уваги кількох важливих факторів, пише CNN.

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Із настанням літнього сезону важливо знати про ризики, пов'язані з раком шкіри, і про те, як виявити потенційні проблеми. Дуже важливо знати, коли слід звернутися до лікаря щодо родимок або зміни кольору шкіри. Леана Вен, лікарка швидкої допомоги й експертка зі здорового способу життя, ділиться своїми міркуваннями на цю тему. Лікарка Вен, яка також викладає в Університеті Джорджа Вашингтона та раніше обіймала посаду комісара з охорони здоров'я Балтімора, дала практичні рекомендації щодо розпізнавання та зниження ризику розвитку раку шкіри.

Важливо

Найсмертоносніший вид раку шкіри: що таке меланома і як її вчасно виявити

Вона пояснила, що існує три основні типи раку шкіри. Найпоширеніший — базальноклітинна карцинома, яка часто проявляється у вигляді піднесеного прозорого горбка на шкірі, особливо на ділянках, що піддаються впливу сонця, таких як голова та шия. Попри те, що вона зазвичай повільно зростає, вона може проникати глибоко та спричиняти ушкодження нервів і кісток. Сквамозно-клітинна карцинома, другий за поширеністю тип, зазвичай має вигляд червоного горбика, який може утворювати виразку, що часто рецидивує після загоєння. Цей тип також може поширюватися та завдавати значної шкоди. Меланома, хоча й становить лише 1% випадків раку шкіри, є причиною більшості смертей від раку шкіри: у 2024 році в одних лише США очікується понад 8000 смертельних випадків. Меланоми можуть розвиватися з наявних родимок або з'являтися у вигляді нових темних плям і тісно пов'язані з впливом сонця.

Щоб виявити потенційні меланоми, лікарка Вен радить використовувати правило "АМКДР": асиметрія (одна половина родимки не збігається з іншою), межа (нерівні краї), колір (різні відтінки всередині родимки), діаметр (понад 6 міліметрів) і така, що розвивається (змінюється з часом). Будь-яка родимка, що має ці ознаки, а також будь-які новоутворення, шишки або постійні виразки мають стати приводом для консультації з лікарем.

Тим, хто стурбований змінами шкіри, лікарка Вен рекомендує звернутися до дерматолога. Якщо дерматолог недоступний, лікар первинної ланки може направити пацієнта до нього. Оперативна увага до підозрілих змін шкіри має вирішальне значення для порятунку життя за наявності раку на ранніх стадіях.

Лікарка Вен зазначає, що Цільова група з профілактичних послуг США не знайшла достатніх доказів, щоб рекомендувати регулярне обстеження на рак шкіри для людей із середнім ризиком без підозрілих ознак. Однак тим, хто схильний до підвищеного ризику або помітив дивні зміни, слід проконсультуватися з лікарем. До факторів, що підвищують ризик, належать тривалий вплив ультрафіолетових променів, історія сонячних опіків, відвідування соляріїв, вік, наявність 50 і більше родимок. Особиста й сімейна історія раку шкіри, деякі генетичні захворювання й імуносупресія також є значними факторами ризику.

Самообстеження — практичний і простий спосіб виявити ранні ознаки раку шкіри. Лікарка Вен радить регулярно перевіряти все тіло на наявність нових або змінених родимок, використовувати рекомендації АМКДР і звертатися по допомогу до інших людей, якщо йдеться про важкодоступні для огляду місця, такі як тильна частина голови.

Профілактика раку шкіри включає в себе зниження впливу ультрафіолетових променів. Лікарка Вен рекомендує перебувати в тіні, носити захисний одяг і головні убори, а також користуватися сонцезахисним кремом широкого спектра дії з фактором захисту не менше ніж SPF 30. Вона наголошує на важливості цілорічного захисту, зазначаючи, що ультрафіолетові промені можуть проникати крізь хмари та відбиватися від таких поверхонь як сніг, пісок і вода. Роблячи активні кроки, люди можуть значно знизити свій ризик і забезпечити раннє виявлення хвороби, що поліпшить результати для тих, хто страждає від цього поширеного, але серйозного захворювання, вважає Вен.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння та зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.