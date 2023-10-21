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Технологии и наука

Спасти ребенка от затаившейся болезни: врачи назвали 42 симптома детского рака

колыбель
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Риск развития рака у ребенка с момента рождения до начала взрослой жизни находится на одном уровне с другими заболеваниями

Раннее выявление и лечение такого смертельно опасного заболевания, как рак, может значительно повысить шансы на выживаемость у детей, позволив им прожить долгую и счастливую жизнь.

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Новое исследование позволило выяснить, какие признаки и симптомы рака у детей могут оставаться незамеченными для большинства родителей. Хотя многие симптомы являются легко отличимыми, результаты научной работы озадачили и расстроили ученых, пишет Chronicle Live.

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Исследование позволило выяснить одну неприятную истину: 68% взрослых британцев не могут с уверенностью сказать, на какие основные признаки детского рака следует обратить внимание. Еще более удивительным и удручающим оказалось то, что менее половины опрошенных смогли назвать стандартные симптомы этого заболевания. Это особенно тревожно, если учесть, что только в Великобритании ежегодно ставится около 4 тыс. новых диагнозов рака у лиц моложе 24 лет.

Доктор Шаарна Шанмугавадивелиа из Медицинской школы Ноттингемского университета, возглавившая исследование, отметила, что к менее известным симптомам относятся раннее или позднее половое созревание, задержка в развитии у младенцев, необычно медленный рост. Кроме того, родители должны быть внимательны к постоянным головным болям, затруднениям при глотании, регулярным приступам рвоты у детей.

Еще один признак, на который следует обратить внимание, — потеря веса. Если вы заметили изменения в работе кишечника или кровь в моче ребенка, говорит Шанмугавадивелиа, а также если ему трудно ходить или держать равновесие, пора обратиться к врачу. Интересно, что почти половина участников исследования, заметив эти признаки, воздержалась бы от обращения к врачу.

Доктор Шанмугавадивелиа подчеркнула, что, поскольку многие симптомы детского рака могут отражать другие типичные заболевания, а скрининговые тесты не всегда доступны, крайне важно оставаться информированным и осведомленным. В Великобритании ведется активная работа по повышению осведомленности населения о раке, однако детский рак, похоже, остался в стороне.

Распространено мнение, что рак у детей — редкое явление, что может приводить к задержкам в диагностике. Хотя число детей, страдающих раком, может показаться небольшим по сравнению со взрослыми, риск развития рака у ребенка с момента рождения до начала взрослой жизни находится на одном уровне с другими детскими заболеваниями. Доктор Шанмугавадивелиа отмечает, что родители часто принимают типичные симптомы за обычные детские проблемы, а не подозревают рак. Для наглядности она назвала множество потенциальных признаков рака у детей:

  1. Необычное уплотнение в области таза, яичка или молочной железы.
  2. Кровь в моче.
  3. Изменения родинок на коже.
  4. Шишки в груди или под мышками.
  5. Неожиданная потеря веса.
  6. Боль или уплотнение в желудке.
  7. Опухоль лица, челюсти или черепа.
  8. Постоянные или длительные головные боли.
  9. Постоянная усталость.
  10. Потеря чувства голода.
  11. Регулярная рвота.
  12. Чрезмерные кровотечения, синяки или сыпь.
  13. Судороги или припадки.
  14. Боль в груди или подмышками.
  15. Необъяснимое опухание или боль в костях или суставах.
  16. Изменения в состоянии кишечника, например, запоры или поносы.
  17. Непрекращающаяся боль в животе.
  18. Проблемы с мочеиспусканием.
  19. Проблемы со зрением.
  20. Опухшие железы на боковой поверхности шеи.
  21. Затруднения при ходьбе или балансировке.
  22. Боль в костях, усиливающаяся по ночам.
  23. Более бледная, чем обычно, кожа.
  24. Многократные эпизоды гриппоподобных симптомов.
  25. Кровотечение между менструациями.
  26. Ночная потливость и лихорадка.
  27. Сильная одышка.
  28. Затрудненное глотание.
  29. Слабость или хромота в ногах без причин.
  30. Интуитивное ощущение, что что-то не так.
  31. Необычный крик у маленьких детей.
  32. Непрекращающаяся боль в горле.
  33. Постоянный наклон головы или боль в шее.
  34. Один или оба зрачка кажутся белыми.
  35. Потеря слуха.
  36. Необычное движение глаз.
  37. Странные движения лицевых мышц.
  38. Постоянная боль в ушах.
  39. Проблемы с полным открыванием рта.
  40. Восстановление после травм костей занимающее больше времени, чем обычно.
  41. Задержки в развитии.
  42. Слишком раннее или слишком позднее половое созревание.

В сущности, это исследование подчеркивает, насколько важно вооружиться необходимыми знаниями. Распознавание ранних признаков и своевременное обращение за медицинской помощью могут изменить жизнь наших малышей к лучшему, а иногда буквально спасти ее. Осведомленность — это действительно наша первая линия обороны.

Ранее Фокус писал о признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый смертоносный вид рака, и это не меланома. Исследователи проанализировали большой массив данных и пришли к выводу, что в тени известной всем меланомы оставался незамеченным куда более распространенный и смертельный вид рака.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.