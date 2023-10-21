Спасти ребенка от затаившейся болезни: врачи назвали 42 симптома детского рака

Раннее выявление и лечение такого смертельно опасного заболевания, как рак, может значительно повысить шансы на выживаемость у детей, позволив им прожить долгую и счастливую жизнь.

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Новое исследование позволило выяснить, какие признаки и симптомы рака у детей могут оставаться незамеченными для большинства родителей. Хотя многие симптомы являются легко отличимыми, результаты научной работы озадачили и расстроили ученых, пишет Chronicle Live.

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Исследование позволило выяснить одну неприятную истину: 68% взрослых британцев не могут с уверенностью сказать, на какие основные признаки детского рака следует обратить внимание. Еще более удивительным и удручающим оказалось то, что менее половины опрошенных смогли назвать стандартные симптомы этого заболевания. Это особенно тревожно, если учесть, что только в Великобритании ежегодно ставится около 4 тыс. новых диагнозов рака у лиц моложе 24 лет.

Доктор Шаарна Шанмугавадивелиа из Медицинской школы Ноттингемского университета, возглавившая исследование, отметила, что к менее известным симптомам относятся раннее или позднее половое созревание, задержка в развитии у младенцев, необычно медленный рост. Кроме того, родители должны быть внимательны к постоянным головным болям, затруднениям при глотании, регулярным приступам рвоты у детей.

Еще один признак, на который следует обратить внимание, — потеря веса. Если вы заметили изменения в работе кишечника или кровь в моче ребенка, говорит Шанмугавадивелиа, а также если ему трудно ходить или держать равновесие, пора обратиться к врачу. Интересно, что почти половина участников исследования, заметив эти признаки, воздержалась бы от обращения к врачу.

Доктор Шанмугавадивелиа подчеркнула, что, поскольку многие симптомы детского рака могут отражать другие типичные заболевания, а скрининговые тесты не всегда доступны, крайне важно оставаться информированным и осведомленным. В Великобритании ведется активная работа по повышению осведомленности населения о раке, однако детский рак, похоже, остался в стороне.

Распространено мнение, что рак у детей — редкое явление, что может приводить к задержкам в диагностике. Хотя число детей, страдающих раком, может показаться небольшим по сравнению со взрослыми, риск развития рака у ребенка с момента рождения до начала взрослой жизни находится на одном уровне с другими детскими заболеваниями. Доктор Шанмугавадивелиа отмечает, что родители часто принимают типичные симптомы за обычные детские проблемы, а не подозревают рак. Для наглядности она назвала множество потенциальных признаков рака у детей:

Необычное уплотнение в области таза, яичка или молочной железы. Кровь в моче. Изменения родинок на коже. Шишки в груди или под мышками. Неожиданная потеря веса. Боль или уплотнение в желудке. Опухоль лица, челюсти или черепа. Постоянные или длительные головные боли. Постоянная усталость. Потеря чувства голода. Регулярная рвота. Чрезмерные кровотечения, синяки или сыпь. Судороги или припадки. Боль в груди или подмышками. Необъяснимое опухание или боль в костях или суставах. Изменения в состоянии кишечника, например, запоры или поносы. Непрекращающаяся боль в животе. Проблемы с мочеиспусканием. Проблемы со зрением. Опухшие железы на боковой поверхности шеи. Затруднения при ходьбе или балансировке. Боль в костях, усиливающаяся по ночам. Более бледная, чем обычно, кожа. Многократные эпизоды гриппоподобных симптомов. Кровотечение между менструациями. Ночная потливость и лихорадка. Сильная одышка. Затрудненное глотание. Слабость или хромота в ногах без причин. Интуитивное ощущение, что что-то не так. Необычный крик у маленьких детей. Непрекращающаяся боль в горле. Постоянный наклон головы или боль в шее. Один или оба зрачка кажутся белыми. Потеря слуха. Необычное движение глаз. Странные движения лицевых мышц. Постоянная боль в ушах. Проблемы с полным открыванием рта. Восстановление после травм костей занимающее больше времени, чем обычно. Задержки в развитии. Слишком раннее или слишком позднее половое созревание.

В сущности, это исследование подчеркивает, насколько важно вооружиться необходимыми знаниями. Распознавание ранних признаков и своевременное обращение за медицинской помощью могут изменить жизнь наших малышей к лучшему, а иногда буквально спасти ее. Осведомленность — это действительно наша первая линия обороны.

Ранее Фокус писал о признаке рака поджелудочной железы, который не стоит игнорировать. Данный рак является одним из самых скрытных и имеет низкий шанс выживаемости, поэтому ранее выявление очень важно в ситуации, где на кону всегда стоит жизнь.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый смертоносный вид рака, и это не меланома. Исследователи проанализировали большой массив данных и пришли к выводу, что в тени известной всем меланомы оставался незамеченным куда более распространенный и смертельный вид рака.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.