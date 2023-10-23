Вчені змогли регенерувати мозок: для цього вони використали унікальні клітини-трансформери

Використовуючи передові технології, вчені змогли перетворити наявні в достатку клітини на нейрони, уможлививши регенерацію пошкоджених ділянок мозку.

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Коли людина переносить інсульт, це часто призводить до тривалих фізичних та розумових порушень через пошкодження клітин мозку. На відміну від шкіри чи кісток, які можуть відновлюватися після травми, клітини мозку немає можливості легко відновитися. Проте дослідники з Університету Кюсю, Японія, можливо, виявили потенційне вирішення цієї проблеми. Їхня робота на мишах дозволяє припустити, що одного разу ми зможемо допомогти мозку самостійно відновлюватися після інсульту, пише New Atlas.

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У нашому мозку є клітини, звані мікроглії, які діють як "перші помічники" після будь-якої травми, найшвидше прибуваючи в область ураження. Вони поспішають на місце ушкодження та прибирають мертві чи пошкоджені клітини. Дослідники знайшли спосіб дати цим клітинам мікроглії нові інструкції, перетворивши їх на клітини мозку. Уявіть собі, що це все одно, що навчити будівельника при потребі ставати архітектором — просто міняти свою професію на ходу.

Група дослідників змоделювала інсульт у мишей і, як і очікувалося, побачила втрату клітин мозку та зниження їх фізичних здібностей. Потім вони ввели мікроглії у місці ушкодження спеціальний білок NeuroD1. Завдяки цьому білку мікроглія змінила свою роль, перетворившись на абсолютно нові клітини мозку.

Дивно, але через кілька тижнів у мишей стали покращуватися фізичні здібності. Коли нові клітини повністю інтегрувалися в структуру мозку, відновлення мишей стало ще очевиднішим. Але найголовніше: коли нові клітини мозку були видалені, поліпшення мишей зникли. Це підтвердило, що нові клітини дійсно сприяли одужанню та були його важливою частиною протягом усього процесу відновлення.

Але перш ніж радіти, слід пам'ятати, що це дослідження проводилося на мишах, а не на людях. Хоча результати, безумовно, перспективні. Наступним важливим кроком для вчених стане з'ясування, чи безпечний цей метод і чи він може працювати на людських клітинах. Команді також цікаво з'ясувати, чи зможуть вони допомогти відновленню навіть у тому випадку, якщо лікування проводитиметься через тривалий час після інсульту.

Загалом, незважаючи на те, що автори мають ще багато роботи, це дослідження дає проблиск надії мільйонам людей, які отримали серйозні пошкодження мозку. Можливо, ми стоїмо на порозі відкриття способу допомогти йому відновлюватися після інсульту, що дасть багатьом настільки необхідний шанс на одужання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стволових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих та літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили у нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях учених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку – у мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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