Завтра може ніколи не настати: чому деякі люди помирають уві сні та як цього уникнути

Сон життєво необхідний нам для підтримки міцного здоров'я, але часом саме в момент нічного безтурботного, на перший погляд, відпочинку деякі люди проживають свої останні хвилини.

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Смерть уві сні, хоча й викликає в деяких занепокоєння, є відносно низьким ризиком для більшості людей. За винятком специфічних медичних станів, у разі яких цілком можливо не прокинутися вранці, пише IFLScience.

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Основні причини смерті під час сну часто пов'язані з критичними органами, такими як серце, легені або мозок, як пояснює медичний експерт Суміт Чуг, медичний директор Центру серцевого ритму Cedars-Sinai. Зниження швидкості реакції під час сну може перешкоджати негайному реагуванню на можливі збої в роботі цих органів.

Фактори, пов'язані з серцем:

раптова зупинка серця (РЗС), що виникає в разі таких захворювань як ішемічна хвороба серця, збільшення серця або нерегулярне серцебиття, є основною причиною нічної смерті. У разі зупинки кровообігу потрібне негайне медичне втручання для запобігання летального результату;

примітно, що 22% смертей, пов'язаних із РЗС, відбуваються в період із 10 вечора до 6 ранку, до того ж у ці години найчастіше помирають жінки.

Обструкція дихальних шляхів:

обструктивне апное уві сні (ОАС) підвищує ризик смерті, особливо в осіб зі вже наявними захворюваннями серця. ОАС, що характеризується тимчасовим припиненням дихання через звуження дихальних шляхів, призводить до прискорення серцебиття й підвищення артеріального тиску, збільшуючи ризик розвитку РЗС.

Неврологічні чинники:

епілепсія, що характеризується періодичними нападами, становить ризик раптової несподіваної смерті під час епілепсії (РНСЕ), особливо якщо напади неадекватно контролюються медикаментозними засобами;

небезпеку становлять також інсульти, на частку яких припадає близько 25% випадків, що відбуваються під час сну. Такі стани як РЗС, можуть ще більше посилити цей ризик.

Особам із захворюваннями, що підвищують ризик нічної смерті, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками для розробки плану зниження ризику з урахуванням способу життя й сімейного анамнезу.

Для населення загалом Чуг рекомендує підтримувати хороше здоров'я за допомогою збалансованого харчування, достатнього сну та регулярних фізичних вправ, щоб звести ризик нічної смерті до мінімуму. Науковець наголосив, що метою систем охорони здоров'я має стати дієвий метод дати спрощене уявлення про фактори, що призводять до нічної смерті, і рекомендовані заходи профілактики.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію та пам'ять і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.