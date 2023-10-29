Завтра может никогда не наступить: почему некоторые люди умирают во сне и как этого избежать

Сон жизненно необходим нам для поддержания крепкого здоровья, но порой именно в момент ночного безмятежного, на первый взгляд, отдыха некоторые люди проживают свои последние минуты.

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Смерть во сне, хотя и вызывает у некоторых беспокойство, представляет собой относительно низкий риск для большинства людей. За исключением специфических медицинских состояний, при которых вполне возможным является риск не проснуться утром, пишет IFLScience.

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Основные причины смерти во время сна часто связаны с критическими органами, такими как сердце, легкие или мозг, как объясняет медицинские эксперт Сумит Чуг, медицинский директор Центра сердечного ритма Cedars-Sinai. Снижение скорости реакции во время сна может препятствовать немедленному реагированию на возможные сбои в работе этих органов.

Факторы, связанные с сердцем:

Внезапная остановка сердца (ВОС), возникающая при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, увеличение сердца или нерегулярное сердцебиение, является основной причиной ночной смерти. При остановке кровообращения требуется немедленное медицинское вмешательство для предотвращения летального исхода.

Примечательно, что 22% смертей, связанных с ВОС, происходят в период с 10 вечера до 6 утра, причем в эти часы чаще всего умирают женщины.

Обструкция дыхательных путей:

Обструктивное апноэ во сне (ОАС) повышает риск смерти, особенно у лиц с уже имеющимися заболеваниями сердца. ОАС, характеризующееся временным прекращением дыхания из-за сужения дыхательных путей, приводит к учащению сердцебиения и повышению артериального давления, тем самым увеличивая риск развития ВОС.

Неврологические факторы:

Эпилепсия, характеризующаяся периодическими припадками, представляет риск внезапной неожиданной смерти при эпилепсии (ВНСЭ), особенно если припадки неадекватно контролируются медикаментозными средствами.

Опасность представляют также инсульты, на долю которых приходится около 25% случаев, происходящих во время сна. Такие состояния, как ОАС, могут еще более усугубить этот риск.

Лицам с заболеваниями, повышающими риск ночной смерти, необходимо проконсультироваться с медицинскими работниками для разработки плана снижения риска с учетом образа жизни и семейного анамнеза.

Для населения в целом Чуг рекомендует поддерживать хорошее здоровье с помощью сбалансированного питания, достаточного сна и регулярных физических упражнений, чтобы свести риск ночной смерти к минимуму. Ученый подчеркнул, что целью систем здравоохранения должен стать действенный метод дать упрощенное представление о факторах, приводящих к ночной смерти, и рекомендуемых мерах профилактики.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.