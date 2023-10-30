Лікарі потребували тіл: як двоє ірландців вбивали людей, щоб задовільнити попит

Ідея торгівлі людськими тілами може здатися дикою, проте в минулому це стало необхідною частиною навчання медиків. Тож не дивно, що існував попит на людські тіло, який, як відомо, породжує пропозицію.

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У XIX столітті в Шотландії існувало незвичне економічне явище — торгівля людськими тілами. Це може здатися дивним, але для нової галузі фізіології у 1800-х роках неушкоджені тіла мали високий попит, пише Big Think.

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Ціна на мертве тіло залежала від пори року. Причиною такої дивної тенденції вважалася різна швидкість розкладання та стан трупа. У спекотні літні місяці за свіжий труп можна було отримати близько 1200 доларів на сьогоднішні гроші. Однак взимку ціна могла злетіти майже до $1500.

В авангарді цієї моторошної торгівлі був доктор Роберт Нокс, який проводив публічні анатомічні розтини в Единбурзі. Його шоу збирали величезні натовпи, і він накопичував значні статки. Однак існувала суттєва проблема — брак доступних для розтину тіл.

Тогочасне законодавство Шотландії обмежувало використання трупів у медичних цілях лише злочинцями, самогубцями та сиротами. Щоб задовольнити попит, недобросовісні підприємці в Мідлотіані почали грабувати могили, викопувати трупи і продавати їх на підпільному ринку.

До 1827 року грабунок могил став менш прибутковим через зміни в законодавстві, зменшення кількості страт і зростаюче обурення громадськості. Люди почали вживати заходів для захисту померлих, замикаючи трупи в залізних клітках і виставляючи вартових біля воріт кладовищ. Дехто навіть завалював могили масивним камінням, щоб тіла згнили до непридатності.

Саме в цей час двоє чоловіків, Вільям Берк і Вільям Хейр, розпочали свої махінації. Берк і Хейр, обидва ірландці, випадково зустрілися під час збору врожаю в околицях Единбурга. Вони були відомі своєю буйною поведінкою та дрібними кримінальними злочинами. Їхні злочинні кар'єри почалися, коли помер один з орендарів Берка, Старий Дональд, який заборгував Берку значну суму орендної плати.

Двоє чоловіків розробили план: вони наповнили труну Старого Дональда трісками і сховали його тіло під ліжком. Коли за труною прийшли з міської ради, вони віддали її. Потім Берк і Хейр продали труп доктору Роберту Ноксу за 8 фунтів стерлінгів. Цей інцидент поклав початок вбивчому підприємству.

Замість того, щоб чекати, поки люди помруть природною смертю, Берк і Хейр вирішили прискорити цей процес. Протягом наступних десяти місяців вони вбили десятки жертв, здебільшого безхатченків, жебраків, повій та мандрівників, які мали нещастя зупинитися у Берка чи Хейра.

Ці жертви були нижчим класом вікторіанської Британії, і їхні смерті часто залишалися нерозслідуваними владою. Спосіб дій Берка і Хейра був послідовним — вони доводили своїх жертв до сильного сп'яніння, а потім душили їх, зберігаючи тіла для продажу.

Їхнім покупцем у цій жахливій торгівлі став доктор Роберт Нокс. Нокс був хірургом, який прагнув проявити себе і розширити свої знання з анатомії. Коли Берк і Хейр принесли йому напрочуд свіжі трупи, він не поставив жодного запитання. Популярний віршик того часу підсумував ситуацію: "Берк — м'ясник, Хейр — злодій, а Нокс — людина, яка купує яловичину".

Нокса так і не заарештували, але було багато випадків, коли він мав би запідозрити нечесну гру. Наприклад, бабусю з онуком доставили до Нокса в бочці з-під оселедців, але він промовчав.

В іншому випадку помічник Нокса не підняв тривогу, коли йому доставили ще теплий труп, вирішивши замість цього притримати його в бочці з-під віскі, щоб уникнути підозр. Переломний момент настав, коли Берк і Хейр доставили щойно вбитого Джеймса Вілсона, вуличного артиста, якого впізнала команда Нокса. Нокс не викликав поліцію; він обезголовив тіло Вілсона і відрізав йому ноги перед публічним розтином.

Зухвалість Берка і Хейра врешті-решт призвела до їхнього падіння. Їхню останню жертву, Маргарет Докерті, вбили в присутності двох мешканців будинку, Джеймса та Енн Грей, які тимчасово з'їхали, щоб дозволити вбивство. Коли вони повернулися і знайшли тіло Докерті у своїй кімнаті, то повідомили поліцію й Берк і Хейр були заарештовані.

Однак справа була складною, оскільки всі тіла і докази вже утилізували в підвалі Нокса. Щоб домогтися обвинувального вироку, Хейру запропонували імунітет в обмін на зізнання у злочинах, що він і зробив. Берка засудили до повішення у 1829 році.

Хоча Хейр і його дружина, а також дружина Берка уникли законного покарання, вони стали об'єктом гніву громадськості. Натовпи погрожували самосудом, поки влада не ув'язнила їх заради власної безпеки. Зрештою, суспільні настрої охололи, що дозволило їм зникнути з поля зору громадськості.

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Доктор Роберт Нокс, хоча і не був заарештований, зіткнувся з серйозною суспільною реакцією. Його виключили з Королівського коледжу хірургів і заборонили читати лекції. Він переїхав до Лондона, але так і не зміг позбутися поганої слави своїх злочинів чи відновити свою репутацію.

Що ж до Берка, то його чекала жахлива смерть. Виносячи вирок, суддя оголосив: "Ваше тіло має бути публічно розчленоване та анатомізоване", і саме так і сталося. Відомий хірург Олександр Монро провів анатомування в переповненій лекційній залі, навіть вмочивши своє перо в кров Берка, щоб написати записку. Сьогодні скелет Берка все ще можна побачити на виставці в Единбурзі.

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