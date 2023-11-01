Надія померла останньою. Помер другий чоловік, якому пересадили свиняче серце

Єдиний, хто залишився живим із двох чоловіків, яким пересадили свиняче серце, помер від відторгнення органа, незважаючи на позитивні ознаки відновлення. Чоловік, утім, зробив свій внесок у науку.

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Лоуренс Фосетт, 58-річний пацієнт із невиліковною хворобою серця, помер за майже шість тижнів після того, як 20 вересня йому провели другу у світі трансплантацію серця генно-модифікованої свині. Незважаючи на початковий прогрес після операції, включно із заняттями лікувальною фізкультурою і спілкуванням із сім'єю, його серце демонструвало ознаки відторгнення, повідомив Медичний центр Університету Меріленда.

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Подібна проблема характерна і для традиційної трансплантації людських органів. Бартлі П. Гріффіт, доктор медицини, який проводив операцію в Медичному центрі Університету Меріленда (UMMC), висловив подяку за внесок Фосетта в науку і медицину. Він згадав про останні хвилини життя Фосетта, висловивши побажання подальшого розвитку процедур пересадки серця в тих випадках, коли людські органи недоступні.

Мухаммад Мохіуддін, доктор, ще раз наголосив на важливості участі Фосетта в програмі трансплантації та отриманих знань для майбутнього ксенотрансплантації. Він висловив вдячність пацієнту за розуміння його значного внеску в цю галузь.

Фосетта госпіталізували в Медичний центр Університету Меріленда 14 вересня із серцевою недостатністю в останній стадії. Його серце відмовило безпосередньо перед операцією з трансплантації, що вимагало проведення реанімаційних заходів. Через інші медичні показання традиційна пересадка серця була неможлива. 15 вересня Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США видало екстрений дозвіл на пересадку генетично модифікованого серця свині з метою продовження життя Фосетта. Після операції серце не показало ознак відторгнення на початковому етапі відновлення, і Фосетт брав активну участь у фізіотерапії.

Крістін Лау, інша лікарка, відзначила новаторські зусилля команди лікарів і Фосетта, провівши паралелі між досягненнями в галузі трансплантації легенів і нинішніми зусиллями в галузі ксенотрансплантації серця.

Енн Фосетт, дружина пацієнта, поділилася вдячністю свого чоловіка на адресу медичної команди і розповіла про те, як ця подорож вплинула на їхню сім'ю. Вона особливо відзначила його турботу про інших, зокрема про сім'ю, навіть в останні хвилини життя. Сім'я Фосетт висловила подяку персоналу університету за турботу і підтримку. Вони також висловили подяку родині Девіда Беннета-старшого, якому було проведено першу подібну трансплантацію, за їхню мужність і підтримку. Сім'я не втрачає надії на майбутнє ксенотрансплантації.

Раніше Фокус писав про плани вчених друкувати органи індивідуально під кожного нужденного. Озброївшись новітніми технологіями і знаннями, дослідники сподіваються вже незабаром надрукувати серця з клітин людини і вже вибрали незвичайного кандидата для його тесту.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зупинити відторгнення пересаджених органів за допомогою нового методу. Запропонувавши незвичайний спосіб зупинити атаку імунної системи на пересаджені органи, вчені сподіваються, що він позбавить майбутніх пацієнтів від необхідності постійно приймати небезпечні ліки.