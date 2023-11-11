Смачно і корисно: учені розповіли, яка дієта може запобігти нирковій недостатності

Нове дослідження виявило явну користь для нирок одразу у кількох дієт, серед яких була кето-дієта, що характеризується низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів.

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Нещодавно проведене в Кельнському університеті дослідження під назвою кето-СПКХН показало багатообіцяючі результати використання кетогенної дієти для потенційного лікування спадкової полікістозної хвороби нирок (СПКХН), що є однією з основних причин ниркової недостатності в усьому світі, пише Knowridge.

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Дослідження, проведене під керівництвом професора доктора Романа-Ульріха Мюллера та його співробітників з Університетської клініки Кельна і CECAD, було присвячене вивченню впливу зміни раціону харчування на перебіг СПКХН. У дослідженні взяли участь 66 пацієнтів, які були розділені на три групи: одна дотримувалася кетогенної дієти, інша — періодичного водного голодування. Періодичне водне голодування — це дієтична практика, за якої людина утримується від вживання їжі та п'є лише воду впродовж певного періоду часу, як правило, кількох днів через рівні проміжки часу. Цей метод часто використовують для оздоровлення, детоксикації або з духовних причин. Контрольна група дотримувалася стандартних дієтичних рекомендацій.

Дослідження показало, що більшість учасників груп кетогенної дієти та водного голодування зазначили практичність і стійкість цих дієт. Дотримання дієт підтверджувалося вимірюванням рівня кетонів у крові. Кетогенна дієта, що характеризується низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жирів, призвела до позитивних змін функції нирок та інших ключових параметрів здоров'я протягом трьох місяців без будь-яких несподіваних побічних ефектів.

Професор Мюллер наголошує на необхідності проведення більш масштабних досліджень на кількох майданчиках для підтвердження отриманих результатів і вивчення довгострокових ефектів і безпеки дієти. Це дослідження відкриває нові можливості для розробки дієтичних стратегій лікування СПКХН і, можливо, інших захворювань, підкреслюючи значимість дієти в управлінні захворюваннями.

Раніше Фокус писав про користь кето-дієти в боротьбі з мігренню. Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.