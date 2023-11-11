Вкусно и полезно: ученые рассказали, какая диета может предотвратить почечную недостаточность

Новое исследование выявило явную пользу для почек сразу у нескольких диет, среди которых была кето-диета, характеризующаяся низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров.

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Недавно проведенное в Кельнском университете исследование под названием кето-НПКБП показало многообещающие результаты использования кетогенной диеты для потенциального лечения наследственной поликистозной болезни почек (НПКБП), являющейся одной из основных причин почечной недостаточности во всем мире, пишет Knowridge.

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Исследование, проведенное под руководством профессора доктора Романа-Ульриха Мюллера и его сотрудников из Университетской клиники Кельна и CECAD, было посвящено изучению влияния изменения рациона питания на течение НПКБП. В исследовании приняли участие 66 пациентов, которые были разделены на три группы: одна придерживалась кетогенной диеты, другая — периодического водного голодания. Периодическое водное голодание — это диетическая практика, при которой человек воздерживается от приема пищи и пьет только воду в течение определенного периода времени, как правило, нескольких дней через равные промежутки времени. Этот метод часто используется для оздоровления, детоксикации или по духовным причинам. Контрольная группа придерживалась стандартных диетических рекомендаций.

Исследование показало, что большинство участников групп кетогенной диеты и водного голодания отметили практичность и устойчивость этих диет. Соблюдение диет подтверждалось измерением уровня кетонов в крови. Кетогенная диета, характеризующаяся низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, привела к положительным изменениям функции почек и других ключевых параметров здоровья в течение трех месяцев без каких-либо неожиданных побочных эффектов.

Профессор Мюллер подчеркивает необходимость проведения более масштабных исследований на нескольких площадках для подтверждения полученных результатов и изучения долгосрочных эффектов и безопасности диеты. Данное исследование открывает новые возможности для разработки диетических стратегий лечения НПКБП и, возможно, других заболеваний, подчеркивая значимость диеты в управлении заболеваниями.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.