Затонулий гігант: учені змогли виявити стародавній континент Арголанд

Вченим вдалося виявити свідчення того, що стародавній континент не повністю зник, а натомість частково з'єднався з нині наявними континентами, хоча більша його частина все ж пішла під воду.

Related video

Приблизно 155 млн років тому від суперконтиненту Гондвана відокремився континент Арголанд, який згодом зник. Ця подія довгі роки спантеличувала геологів. Головні свідчення існування Арголанда знаходяться в абісальній рівнині Арго — глибоководному океанічному басейні поблизу Західної Австралії. Геологічні дані на морському дні свідчать про те, що Арголанд рухався в бік Південно-Східної Азії, проте залишків великої суші в цьому регіоні не виявлено до недавнього часу, пише The Byte.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Останні дослідження пролили світло на цю загадку. Дослідження показало, що Арголанд не був цілим, а розколовся на частини, які зараз знаходяться під М'янмою та Індонезією. Це відкриття вирішує важливу наукову проблему, оскільки відсутність Арголанда в Південно-Східній Азії суперечила б сучасним геологічним уявленням.

Пошуки Арголанда тривали понад сім років. Складність полягала в тому, що Арголенд був роздроблений на невеликі ділянки, що ускладнювало його відстеження. Зрештою дослідники дійшли висновку, що 300 млн років тому Арголенд був роздроблений на архіпелаг, і саме це скупчення островів потрапило до Південно-Східної Азії.

Фрагменти цього "Аргопелага" зазнали різної долі: нижні частини були занурені під океанічну кору, а верхні злилися з корою М'янми та Індонезії.

Це відкриття має важливе значення для геології. Якби Арголанд повністю зник без сліду, це викликало б занепокоєння стосовно історичного літопису земної суші. Розуміння геологічної історії Землі дуже важливе для розуміння еволюції біорізноманіття, зміни клімату, розміщення ресурсів, формування гірських масивів і тектоніки плит. Це відкриття дає життєво важливу інформацію для цих галузей досліджень.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами теризинозавра і троодонтида на території Британії.