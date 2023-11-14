Тягар оточення: вчені дізналися, що навколишнє середовище серйозно впливає на темпи старіння

Нове дослідження заглибилося в множинні чинники, що оточують нас щодня, і виокремили найбільш згубні з них, яких варто намагатися уникати.

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У нещодавній публікації вчені наголосили на значенні чинників довкілля в процесі старіння та профілактики захворювань. У їхній роботі йдеться про те, що, хоча генетика відіграє певну роль у тривалості життя та ризику захворювань, фактори навколишнього середовища мають вирішальне значення у визначенні здорового старіння, пише Medical News.

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У дослідженні наголошується, що такі вікові захворювання, як хвороба Альцгеймера, хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) і серцево-судинні захворювання, з віком стають дедалі поширенішими. Цікаво, що ці захворювання меншою мірою схильні до впливу генетики: менше половини ризику розвитку хронічних захворювань і лише 10% варіацій тривалості життя зумовлені генетичними факторами, кажуть автори. Таким чином, фактори довкілля стають ключовими чинниками, що визначають процеси старіння.

У дослідженні представлено сучасні інструменти для аналізу впливу навколишнього середовища на старіння. Ці інструменти вимірюють біологічні та екологічні процеси, що дає змогу розробити методи, які сприятимуть справедливому та здоровому старінню. Навколишнє середовище, що включає в себе соціальні, біологічні, хімічні та фізичні елементи, відіграє важливу роль у стані здоров'я. Наприклад, вплив токсинів довкілля, таких як забруднене повітря, є однією з основних причин смерті в усьому світі, впливаючи на такі захворювання, як хвороби нирок, серцево-судинні захворювання та хронічні респіраторні захворювання, заявляють автори. Вплив важких металів пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань і нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Альцгеймера.

Певну роль відіграють і непрямі екологічні чинники, такі як соціально-економічні стресори. До них належать фінансова нестабільність і небезпечні умови життя, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку таких захворювань, як діабет 2-го типу. Доступність здорової їжі, безпечні місця для фізичної активності та хороша якість сну відіграють вирішальну роль у профілактиці метаболічних, серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

У дослідженні також розглядаються такі інструменти молекулярної геронауки, як епігенетичний годинник, який об'єднує клінічні дані для оцінки старіння. Цей годинник показав, що такі фактори, як забруднення повітря, можуть прискорювати біологічне старіння. Він також вказує на вплив соціально-економічних і расових відмінностей на старіння. Комбінуючи цей годинник з молекулярними вимірами, вчені зможуть краще зрозуміти, як вплив навколишнього середовища в ранньому віці формує траєкторію старіння, що дасть змогу розробити стратегії профілактики та лікування захворювань.

Проведене дослідження підкреслює ключову роль чинників довкілля у старінні та ризику розвитку захворювань, що сприяє застосуванню комплексних підходів із використанням молекулярних інструментів для поліпшення розуміння і розроблення ефективних стратегій профілактики та лікування.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Також Фокус писав про те, як люди здатні змінювати хімічний склад повітря. Завдяки новому дослідженню експерти зможуть глибше вивчити питання про те, який вплив люди чинять на навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.