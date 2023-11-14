Бремя окружения: ученые узнали, что окружающая среда серьезно влияет на темпы старения

Новое исследование углубилось в множественные факторы окружающие нас ежедневно и выделили самые пагубные из них, которых стоит стараться избегать.

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В недавней публикации ученые подчеркнули значение факторов окружающей среды в процессе старения и профилактики заболеваний. В их работе говорится, что, хотя генетика играет определенную роль в продолжительности жизни и риске заболеваний, факторы окружающей среды имеют решающее значение в определении здорового старения, пишет Medical News.

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В исследовании отмечается, что такие возрастные заболевания, как болезнь Альцгеймера, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания, с возрастом становятся все более распространенными. Интересно, что эти заболевания в меньшей степени подвержены влиянию генетики: менее половины риска развития хронических заболеваний и всего 10% вариаций продолжительности жизни обусловлены генетическими факторами, говорят авторы. Таким образом, факторы окружающей среды становятся ключевыми факторами, определяющими процессы старения.

В исследовании представлены современные инструменты для анализа влияния окружающей среды на старение. Эти инструменты измеряют биологические и экологические процессы, что позволяет разработать методы способствующие справедливому и здоровому старению. Окружающая среда, включающая в себя социальные, биологические, химические и физические элементы, играет важную роль в состоянии здоровья. Например, воздействие токсинов окружающей среды, таких как загрязненный воздух, является одной из основных причин смерти во всем мире, влияя на такие заболевания, как болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания и хронические респираторные заболевания, заявляют авторы. Воздействие тяжелых металлов связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Определенную роль играют и косвенные экологические факторы, такие как социально-экономические стрессоры. К ним относятся финансовая нестабильность и небезопасные условия жизни, которые связаны с повышенным риском развития таких заболеваний, как диабет 2-го типа. Доступность здоровой пищи, безопасные места для физической активности и хорошее качество сна играют решающую роль в профилактике метаболических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

В исследовании также рассматриваются такие инструменты молекулярной геронауки, как эпигенетические часы, которые объединяют клинические данные для оценки старения. Эти часы показали, что такие факторы, как загрязнение воздуха, могут ускорять биологическое старение. Они также указывают на влияние социально-экономических и расовых различий на старение. Комбинируя эти часы с молекулярными измерениями, ученые смогут лучше понять, как воздействие окружающей среды в раннем возрасте формирует траекторию старения, что позволит разработать стратегии профилактики и лечения заболеваний.

Проведенное исследование подчеркивает ключевую роль факторов окружающей среды в старении и риске развития заболеваний, что способствует применению комплексных подходов с использованием молекулярных инструментов для улучшения понимания и разработки эффективных стратегий профилактики и лечения.

анее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

Также Фокус писал о том, как люди способны менять химический состав воздуха. Благодаря новому исследованию эксперты смогут глубже изучить вопрос о том, какое влияние люди оказывают на окружающий мир.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.