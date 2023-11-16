Перевага технологій: науковці визнали електричні зубні щітки більш ефективними

У новому дослідженні вчені порівняли звичайну та електричну зубні щітки в ефективності гігієни порожнини рота у дітей. Електрична версія щітки знову перевершила традиційну.

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Результати недавнього дослідження свідчать про те, що електричні зубні щітки з осцилювальним обертанням, судячи з усього, ефективніші, ніж звичайні, для поліпшення гігієни порожнини рота в дітей. Дослідження, в якому взяли участь діти у віці від трьох до десяти років, показало, що у тих, хто користувався електричними зубними щітками, порівняно з мануальними, помітно зменшилася кількість зубного нальоту і гінгівіту, пише Dentistry.

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Протягом чотирьох тижнів спостерігалися дві групи: одна — з електричними зубними щітками, інша — з ручними. Результати показали, що в обох групах спостерігалося зменшення кількості зубного нальоту та гінгівіту, проте в групі з електричною зубною щіткою ці показники були значно вищими.

Так, у дітей віком від семи до десяти років кількість зубного нальоту в задній частині порожнини рота зменшилася на 108,4%, а кількість гінгівіту — на 14%. Для дітей віком від трьох до шести років було отримано аналогічні позитивні результати, хоча відмінності були менш вираженими.

Дослідження має важливе значення у зв'язку з високою поширеністю гінгівіту (до 91%) і карієсу у дітей молодшого віку. Професор Аві Зіні з факультету стоматології Єврейського університету — Хадасса, співавтор дослідження, підкреслив важливість електричних зубних щіток для здоров'я зубів дітей, особливо якщо їх використовують відповідно до інструкцій виробників. Це дослідження доповнює зростаючу кількість даних, що підтверджують ефективність електричних зубних щіток для підтримки здоров'я порожнини рота у дітей.

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