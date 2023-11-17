Стомлені сонцем. Смертність від спеки на Землі зросте на 370%: коли це станеться

Дослідники виявили, що в найближчі десятиліття клімат на планеті зміниться настільки, що кількість смертей через спеку зросте в рази.

Related video

Людство вже зіткнулося з неймовірною кліматичною кризою, яка обрушилася на планету екстремальними температурами, смертоносними лісовими пожежами та невідомим раніше посиленням штормів. Однак учені вважають, що це лише "квіточки", а кліматичні "ягідки" на нас чекають попереду, пише Science Alert.

У найближчі десятиліття через сильну спеку, ймовірно, загине майже в п'ять разів більше людей, заявила в середу міжнародна група експертів. Дослідники попередили, що без дії щодо боротьби зі зміною клімату "здоров'я людства опиниться під серйозним ризиком".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними великої щорічної оцінки, яку проводять провідні дослідники та установи, за даними The Lancet Countdown, смертельна спека стала лише одним із чинників, якими все ще використання викопного палива у світі загрожує здоров'ю людини.

Попередні дослідження показали, що частіші посухи поставлять мільйони людей під загрозу голодування, комарі поширяться далі, ніж будь-коли далі, що принесе з собою інфекційні захворювання. Водночас системам охорони здоров'я буде надзвичайно складно впоратися з цим тягарем, про це попереджають науковці.

Цей похмурий прогноз було зроблено після року, який, як очікують учені, стане найспекотнішим за всю історію спостережень: раніше вчені вже заявили, що жовтень 2023 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, а перед ним найспекотнішими визнали вересень і липень.

Зазначимо, що наприкінці листопада також мають стартувати переговори щодо клімату COP28. Очікується, що на конференції буде розглянуто вплив глобального потепління на здоров'я людства. Раніше вчені вже виявили, що попри всі заклики до скорочення видобутку і використання викопного палива та обіцянки їх виконати, найбільші видобувачі викопного палива навпаки лише збільшують обсяги видобутку.

За даними дослідження Lancet Countdown, торік люди в усьому світі в середньому близько 86 днів піддавалися впливу небезпечних для життя температур. При цьому більш ніж половина з цих днів фактично були більш ніж удвічі ймовірнішими через зміни клімату, які обрушилися на планету.

Статистика також свідчить про те, що кількість людей, старших за 65 років, які померли від спеки, зросла на 85% з 1991 по 2000 по 2013-2022 роки. Однак, за словами вчених, наслідки, які ми спостерігаємо сьогодні, насправді можуть бути лише раннім симптомом небезпечного майбутнього, яке чекає на планету.

Нове дослідження показує, що згідно з одним із можливих сценаріїв, уже до кінця століття світ потеплішає щонайменше на 2 °C. Модель також пророкує, що вже до середини століття щорічна смертність, спричинена спекою, збільшиться на неймовірних 370%, тобто в 4,7 раза.

Учені вважають, що до 2050 року близько 520 мільйонів людей відчуватимуть помірну або гостру нестачу продовольства. Водночас інфекційні захворювання, що переносяться комарами, ймовірно, розширяться на нові райони.

У результаті вчені сходяться на думці, що сьогодні світ, на жаль, рухається в неправильному напрямку. Однак водночас дослідники також виявили деякі "проблиски надії". Дослідження показує, що кількість смертей у світі, пов'язаних із забрудненням повітря від викопного палива, з 2005 року знизилася на 16%.

Раніше Фокус писав про те, що екстремальні температури вбивають 5 мільйонів людей на рік.