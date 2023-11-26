Даремна рідина. Дезінфікуючі засоби виявилися не ефективнішими, ніж вода

Вчені з'ясували, що дезінфікуючі засоби, які містять хлор, справляються зі спорами небезпечної бактерії не краще за звичайну воду, закликавши переглянути норми дезінфекції.

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Нещодавнє дослідження Університету Лестера показує, що хлорні дезінфікуючі засоби, які широко використовуються в медичних і громадських установах для контролю інфекцій, не більш ефективні, ніж вода, для знищення спор Clostridioides difficile (C. Diff), пише Nature World News.

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Бактерія C. diff, що спричиняє важкі шлунково-кишкові захворювання, є серйозною проблемою в галузі контролю інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги.

У дослідженні оцінювався вплив різних концентрацій хлорвмісних дезінфекційних засобів за різного часу експозиції на спори C. diff. Дивно, але результати не показали значного зниження кількості життєздатних спор C. diff навіть у разі використання вищих концентрацій і триваліших періодів експозиції, що свідчить про рівну ефективність води в цьому контексті.

Це відкриття має серйозні наслідки для медичних установ в усьому світі, особливо з огляду на роль C. diff у виникненні майже півмільйона інфекцій і приблизно 29 тис. смертей в одних лише США в 2017 році. Отримані результати вимагають перегляду методів дезінфекції та вивчення альтернативних дезінфекційних засобів, таких як перекис водню або ультрафіолетове випромінювання. Дослідники також виступають за розробку комплексних стратегій, що включають гігієну рук і раціональне використання антибіотиків, для ефективної боротьби з інфекціями.

Дослідження, попри свою важливість, має свої обмеження. Проведене в контрольованих лабораторних умовах, воно може не повністю відображати реальні лікарняні умови. Крім того, дослідження було присвячене одному штаму C. diff, і оцінку проводили тільки за життєздатністю спор, а не за їхньою здатністю спричиняти інфекції. Науковці наголошують на необхідності проведення подальших досліджень для підтвердження отриманих результатів у клінічних умовах і вивчення додаткових методів підвищення ефективності дезінфекційних засобів щодо спор C. diff.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.