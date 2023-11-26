Ключ до молодості. Учені дізналися, що "самопоїдання" відіграє ключову роль у здоровому старінні

Нове дослідження виявило вирішальну роль процесу "самопоїдання" клітин у старінні та руйнуванні клітин, що дасть змогу вченим наблизитися до відкриття методів здорового і плавного старіння.

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Дослідники з Університету Осаки та Медичного університету Нари виявили життєво важливий механізм відновлення пошкоджених лізосом — процесу, що має вирішальне значення для клітинного здоров'я і старіння. Їхнє дослідження показує, що мікроавтофагія, яка є різновидом аутофагії, що відповідає за самознищення клітин, відіграє важливу роль у цьому відновлювальному процесі, пише Medical News.

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Лізосоми необхідні для розщеплення пошкоджених компонентів клітини та патогенів, підтримуючи тим самим стабільність клітини. Однак їхнє часте пошкодження пов'язують із прискореним старінням і скороченням тривалості життя. Для вивчення ролі лізосом у реакції на пошкодження автори дослідження звернули увагу на шлях Hippo, відомий тим, що він контролює клітинний ріст. Вони виявили, що білок серин-треонінова кіназа 38 (STK38) відіграє важливу роль у цьому процесі, працюючи разом із механізмом ендосомального сортувального комплексу, необхідного для транспортування (ESCRT), ключовим елементом у відновленні лізосом.

Дослідження показало важливість STK38 у рекрутуванні білка "vacuolar protein sorting 4" (VPS4) до пошкоджених лізосом, що сприяє розбиранню механізму ESCRT після відновлення. Також було виявлено нетиповий процес приєднання жиру (ліпідування) за участю молекул білка 8, пов'язаного з аутофагією (ATG8s), зокрема білків, пов'язаних із рецептором гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), який є важливим для цього процесу відновлення. Це ліпідування відрізняється від типового процесу аутофагії тим, що в ньому беруть участь специфічні органели, які відповідають за руйнування молекул.

Далі в дослідженні було показано, що виснаження регуляторів мікроавтофагії призводить до збільшення кількості клітин, що старіють, і скорочення тривалості життя у модельного організму C. elegans. Цей висновок, поряд з еволюційним збереженням STK38 і ГАМК, підкреслює значення цього шляху в підтримці цілісності лізосом і запобіганні клітинному старінню.

Це дослідження дало змогу вченим краще зрозуміти механізми клітинної репарації та відкрило потенційні можливості для підтримки здорового старіння і лікування вікових захворювань.

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