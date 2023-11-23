Між життям і смертю. Учені розкритикували новий метод забору донорських органів

Неоднозначний метод, на думку вчених, дає можливість "відновлювати" непридатні органи, але при цьому ставить під сумнів усталені поняття смерті.

Related video

Новий метод вилучення серця під час донорства органів викликав серйозну дискусію з приводу визначення понять "життя" і "смерть". Новий підхід дає змогу пересаджувати серця пацієнтів, які перебувають у коматозному стані, у яких мозок не помер, але життєзабезпечення було припинено через мінімальні шанси на одужання, пише The Age.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

На відміну від традиційної практики, коли серця донорів пересаджують пацієнтам, які перебувають у стані смерті, ця методика передбачає відновлення кровотоку в серці після визнання донора померлим, що дає змогу омолодити серце для пересадки. Цей метод може значно збільшити кількість сердець, доступних для пересадки

Однак ця процедура викликає етичні сумніви. Традиційно смерть визначається як необоротне припинення роботи серця і кровообігу. Відновлюючи кровотік, новий метод ставить під сумнів усталені критерії смерті. Крім того, щоб запобігти відновленню мозкової активності, хірурги використовують металеві затискачі, що блокують приплив крові до мозку донора. Цей крок викликав у деяких лікарів і фахівців з етики побоювання щодо справжнього стану смерті донора.

Доктор В. Ерік Томпсон, досвідчений кардіохірург і фахівець із трансплантації в США, охарактеризував цей метод як дещо тривожний. Першим у США цю процедуру у 2020 р. застосував Нью-Йоркський університет Langone Health на Мангеттені, успішно використавши її для відновлення майже 30 сердець, які в іншому разі були б непридатні для використання.

Однак цей підхід зіткнувся з протидією. Американська колегія лікарів виступила з критикою цієї методики, заявивши, що блокування припливу крові до мозку під час відновлення кровообігу може порушити "правило мертвого донора", яке необхідне для того, щоб заготівля органів не стала причиною смерті донора. Лікарня New York-Presbyterian, що має найбільшу в місті програму трансплантації органів, після розгляду етичного комітету ухвалила рішення відмовитися від використання цієї методики.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зробити процедуру пересадки органів безпечнішою. Одне антитіло може просто переписати правила трансплантації органів, зробивши її безпечнішою, ніж будь-коли.

Також Фокус писав про те, що вчені створили датчик, який стежитиме за пересадженими органами. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.