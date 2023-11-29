Небезпечне поєднання: розкрито зв'язок між ожирінням, діабетом і ризиком розвитку раку

Нове дослідження виявило чіткий зв'язок між ожирінням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями та ризиком розвитку смертельних захворювань. Діабет та ожиріння найсильніше впливають на розвиток раку.

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Недавнє дослідження вчених пролило світло на взаємозв'язок між ожирінням, серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), цукровим діабетом 2 типу і ризиком розвитку раку. У дослідженні, заснованому на даних двох великих медичних досліджень, Біобанку Великої Британії та Європейського проспективного дослідження раку і харчування, взяли участь понад 500 000 дорослих людей по всій Європі, пише Medical News.

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Дослідження було присвячене вивченню того, як індекс маси тіла (ІМТ) — загальноприйнята міра ожиріння — впливає на ризик розвитку різних видів раку, включно з тими, що зазвичай пов'язані з ожирінням, як-от рак грудей, шлунка та нирок. Дослідники виявили, що вищий ІМТ не тільки підвищує ризик розвитку цих видів раку, а й наявність ССЗ і цукрового діабету може посилити цей ризик. Цікаво, що при врахуванні цих кардіометаболічних захворювань зв'язок між ожирінням і ризиком розвитку раку залишався значущим, але з деякими змінами.

З точки зору методології, з дослідження були виключені люди, у яких вже були діагностовані цукровий діабет 2-го типу, ССЗ або рак, а решту учасників відстежували протягом приблизно 11 років. Протягом цього періоду вони відзначали захворюваність як на первинний рак, так і на рак, пов'язаний з ожирінням.

Одним із примітних результатів стало те, що сукупний ефект надлишкової ваги (ІМТ понад 25 кг/м^2) і наявності ССЗ збільшував ризик розвитку раку більшою мірою, ніж будь-який із цих станів окремо. Це було особливо помітно в когорті Біобанку Великої Британії. Однак в осіб із цукровим діабетом підвищений ризик був менш виражений.

Автори дослідження дійшли висновку, що, хоча вищий індекс маси тіла є очевидним фактором ризику розвитку різних видів раку, цей ризик ще більше збільшується в осіб із ССЗ. Отримані результати підкреслюють важливість профілактики ожиріння, особливо в осіб із серцево-судинними захворюваннями, для зниження ризику розвитку раку. Однак дослідники також наголошують на необхідності проведення додаткових досліджень для підтвердження цих результатів і подальшого вивчення цих складних взаємозв'язків.

Раніше Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

Також Фокус писав про те, що хвиля діабету захлесне людство до 2050 року. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

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