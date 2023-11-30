Нігті геть і ноги дитини. Найдивніші речі, які відбуваються з тілом людини в космосі

Політ у космос — це захоплива подія, проте негативних наслідків для організму людини теж вистачає.

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Ви хочете полетіти в космос? Тоді вам доведеться зіткнутися з випаданням нігтів, оптичними ілюзіями, космічним випромінюванням і пошкодженням м'язової маси. Не кожен зараз може полетіти в космос, але важливо розуміти, які дивні речі відбуваються з тілом людини за межами Землі, пише IFLScience.

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Смертельний космос

Одним із найголовніших запитань, яким цікавляться люди, є таке: "Що буде, якщо вийти у відкритий космос без скафандра?". Як пояснюють учені, у космічному вакуумі тиск навколо людини настільки низький, що температура кипіння рідин усередині тіла опускається нижче за температуру тіла, і всередині організму почнуть утворюватися бульбашки газу. Людина зможе перебувати у свідомості протягом 9-11 секунд, після цього почнуться судоми і параліч.

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За цей час водяна пара буде швидко утворюватися в м'яких тканинах і дещо повільніше в крові. Таке виділення водяної пари призведе до помітного роздування тіла. Людина може збільшиться в об'ємі приблизно у 2 рази.

Кров перестане циркулювати, а газ і водяна пара будуть повільно виходити з дихальних шляхів, і внаслідок випаровування вологи рот і ніс замерзнуть раніше за решту тіла. Власне, смерть настане швидше, ніж ви читали цю частину тексту.

Тому на Міжнародній космічній станції та на космічних кораблях наявний штучний тиск, окрім, звісно ж, захисту самих конструкцій, щоб астронавти не померли в космічному вакуумі. Коли вони виходять у відкритий космос, їхні скафандри також перебувають під тиском, щоб забезпечити їхню безпеку та здоров'я.

Нігті, прощавайте

Скафандр — це, звісно, добре, але в нього є свої недоліки. Точніше вони є у частини скафандра, яка захищає руки астронавтів, тобто в рукавичках. Як показує дослідження, проведене вченими NASA, в астронавтів іноді виникають травми рук, зокрема з'являється така патологія, як оніхолізис, коли ніготь на пальці руки відділяється від нігтьового ложа.

Як показує дослідження, коли рукавички перебувають під тиском, вони обмежують рухи астронавтів, що може спричиняти травми, больові відчуття і м'язову втому.

Оптичні ілюзії

Ще в 70-х роках багато астронавтів NASA повідомляли про загадкові яскраві спалахи світла у своїх очах. Найчастіше такі спалахи з'являлися перед сном.

Астронавти повідомляли, що вони бачили білі спалахи світла, які мали витягнуту форму і здавалося, що вони рухаються. При цьому цей рух був горизонтальним або діагональним, але ніколи не був вертикальним.

Ще в 70-х роках багато астронавтів NASA повідомляли про загадкові яскраві спалахи світла у своїх очах. Найчастіше такі спалахи з'являлися перед сном. Фото: Forbes

Тривалий час вважалося, що ці спалахи викликані космічними променями, які проходять через очні яблука астронавтів, але точний механізм їхньої появи досі незрозумілий. Як показали подальші дослідження вчених з NASA, випромінювання енергетичних космічних променів, що проходять через очне яблуко, ймовірно, не викликало появу всіх або більшої частини спалахів. Деякі з них можуть бути викликані прямою іонізаційною взаємодією космічних променів із сітківкою очей.

Ноги, як у дитини

Якщо при частій ходьбі в деяких людей з'являються мозолі на ступнях, то, як каже астронавт Скотт Келлі, у космосі вони зникають. При цьому підошви ступень стають дуже м'якими, як ступні новонародженої дитини.

Опухле обличчя

Люди розвивалися як вид, який має жити в умовах земної гравітації. Якщо ця гравітація відсутня, то це неминуче впливає на тіло людини.

Учені з NASA кажуть, що на Землі гравітація призводить до того, що більша частина рідин в організмі людини розподіляється нижче серця. Але умови космосу призводять до того, що рідини рівномірно розподіляються по всьому тілу. Тому, коли астронавти потрапляють у космос, то кілька днів їхні обличчя виглядають опухлими, але це минає.

Проблема з кістками та м'язами

Довге перебування в невагомості може призвести до того, що після повернення на Землю людське тіло втрачає м'язову масу та кісткову тканину. Причина цього дуже проста: кісткам і м'язам не потрібно витримувати вагу людини в умовах невагомості. Тому астронавти мають робити вправи, щоб уникнути дуже негативних наслідків. Повернувшись на Землю, астронавти ще певний час відвідують тренажерний зал, щоб відновити втрачену м'язову масу і повернутися до колишнього фізичного стану.

Як уже писав Фокус, російський космічний корабель згорів в атмосфері Землі, але дещо впало вниз. За цією подією спостерігав екіпаж Міжнародної космічної станції і навіть вдалося зробити знімки палаючого корабля.