Ногти прочь и ноги ребенка. Самые странные вещи, которые происходят с телом человека в космосе

Полет в космос – это захватывающее событие, однако негативных последствий для организма человека тоже хватает.

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Вы хотите полететь в космос? Тогда вам предстоит столкнутся с выпадением ногтей, оптическими иллюзиями, космическим излучением и повреждением мышечной массы. Не каждый сейчас может полететь в космос, но важно понимать, какие странные вещи происходят с телом человека за пределами Земли, пишет IFLScience.

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Смертельный космос

Одним из самых главных вопросов, которым интересуются люди, является следующий: "Что будет, если выйти в открытый космос без скафандра?". Как объясняют ученые, в космическом вакууме давление вокруг человека настолько низкое, что температура кипения жидкостей внутри тела опускается ниже температуры тела, и внутри организма начнут образовываться пузырьки газа. Человек сможет находится в сознании в течение 9-11 секунд, после этого начнутся судороги и паралич.

Важно

Мужское здоровье. Астронавтов во время полетов в дальнем космосе ожидает неприятный сюрприз

За это время водяной пар будет быстро образовываться в мягких тканях и несколько медленнее в крови. Такое выделение водяного пара приведет к заметному раздуванию тела. Человек может увеличится в объеме примерно в 2 раза.

Кровь перестанет циркулировать, а газ и водяной пар будут медленно выходить из дыхательных путей, и в результате испарения влаги рот и нос замерзнут раньше остального тела. Собственно, смерть наступит быстрее, чем вы читали эту часть текста.

Поэтому на Международной космической станции и на космических кораблях имеется искусственное давление, кроме конечно же защиты самих конструкций, что астронавты не умерли в космическом вакууме. Когда они выходят в открытый космос, их скафандры также находятся под давлением, чтобы обеспечить их безопасность и здоровье.

Ногти, прощайте

Скафандр – это, конечно, хорошо, но у него есть свои недостатки. Точнее они есть у части скафандра, которая защищает руки астронавтов, то есть в перчатках. Как показывает исследование, проведенное учеными NASA, у астронавтов иногда возникают травмы рук, в том числе появляется такая патология, как онихолизис, когда ноготь на пальце руки отделяется от ногтевого ложа.

Как показывает исследование, когда перчатки находятся под давлением, они ограничивают движения астронавтов, что может вызывать травмы, болевые ощущения и мышечную усталость.

Оптические иллюзии

Еще в 70-х годах многие астронавты NASA сообщали о загадочных ярких вспышках света в своих глазах. Чаще всего такие вспышки появлялись перед сном.

Астронавты сообщали, что они видели белые вспышки света, которые имели вытянутую форму и казалось, что они двигаются. При этом это движение было горизонтальным или диагональным, но никогда не было вертикальным.

Еще в 70-х годах многие астронавты NASA сообщали о загадочных ярких вспышках света в своих глазах. Чаще всего такие вспышки появлялись перед сном Фото: Forbes

Долгое время считалось, что эти вспышки вызваны космическими лучами, которые проходят через глазные яблоки астронавтов, но точный механизм их появления до сих пор неясен. Как показали дальнейшие исследования ученых из NASA, излучение энергетических космических лучей, проходящих через глазное яблоко, вероятно, не вызывало появление всех или большей части вспышек. Некоторые из них могут быть вызваны прямым ионизационным взаимодействием космических лучей с сетчаткой глаз.

Ноги, как у ребенка

Если при частой ходьбе у некоторых людей появляться мозоли на ступнях, то как говорит астронавт Скотт Келли, в космосе они исчезают. При этом подошвы ступней становятся очень мягкими, как ступни новорожденного ребенка.

Опухшее лицо

Люди развивались как вид, который должен жить в условиях земной гравитации. Если эта гравитация отсутствует, то это неизбежно влияет на тело человека.

Ученые из NASA говорят, что на Земле гравитация приводит к тому, что большая часть жидкостей в организме человека распределяется ниже сердца. Но условия космоса приводят к тому, что живокости равномерно распределяются по всему телу. Поэтому, когда астронавты попадают в космос, то несколько дней их лица выглядят опухшими, но это проходит.

Проблема с костями и мышцами

Долгое пребывание в невесомости может привести к тому, что по возвращении на Землю человеческое тело теряет мышечную массу и костную ткань. Причина этого очень простая: костям и мышцам не нужно выдерживать вес человека в условиях невесомости. Поэтому астронавты должны делать упражнения, чтобы избежать очень негативных последствий. Вернувшись на Землю, астронавты еще некоторое время посещают тренажерный зал, чтобы восстановить утраченную мышечную массу и вернуться в прежнее физическое состояние.

Как уже писал Фокус, российский космический корабль сгорел в атмосфере Земли, но кое-что упало вниз. За этим событием наблюдал экипаж Международной космической станции и даже удалось сделать снимки горящего корабля.