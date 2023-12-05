Морська капуста виявилася корисною для здоров'я: водорості допомагають при діабеті 2 типу

У разі щоденного споживання навіть невеликої порції морської капусти, можна відчути її позитивний вплив на підкошене захворюванням здоров'я, йдеться в новому масштабному дослідженні.

Related video

Науковці з Сеульського національного університету науки і технології глибоко занурилися в океанську комору, особливо зосередившись на бурих морських водоростях. Вони вважають, що ця скромна морська рослина може стати переломним моментом у лікуванні діабету, зокрема діабету 2 типу. Їхнє дослідження, що включає детальний аналіз 23 попередніх робіт, припускає, що бура морська капуста не тільки хороша для суші, а й може допомогти тримати рівень цукру в крові під контролем, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Діабет другого типу схожий на непроханого гостя, який затримується у вас у гостях назавжди, погіршуючи ваш стан із кожним днем, якщо за ним не стежити. Це захворювання, за якого організм не в змозі правильно обробляти цукор, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. На нього страждають близько 10,5 % дорослих, і це глобальний головний біль для охорони здоров'я, який часто призводить до інших серйозних проблем, таких як хвороби серця і навіть деякі види раку. Вилікувати хворобу неможливо, але контролювати рівень цукру в крові дуже важливо. Саме тут дієта відіграє головну роль, і морські водорості можуть стати наступним важливим продуктом у меню, вважають учені.

Уявіть собі, що впоратися з діабетом можна так само просто, як додати до свого раціону морську капусту. Саме це і пропонують дослідники. Вони виявили, що бурі морські водорості можуть бути природним, безпечнішим і вигіднішим для гаманця варіантом порівняно з деякими ліками від діабету. Дослідження показало, що у людей, які додали до свого раціону буру морську капусту, покращилися показники рівня цукру в крові та інші показники, пов'язані з діабетом.

Бурі водорості здатні фотосинтезувати на глибині до 180 метрів, тобто глибше, ніж будь-який інший організм Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Команда не просто вибрала будь-яке дослідження, вона прискіпливо відбирала тільки найкращі та найбільш значущі. Вони проаналізували п'ять великих баз даних, просіяли понад 15 000 досліджень і зупинилися на 23, у яких справді вивчали вплив бурих морських водоростей на діабет. Вони перевірили ці дослідження на якість і упередженість, щоб переконатися в обґрунтованості своїх висновків.

Завершивши свій масштабний аналіз, учені отримали такі результати: хоча бурі морські водорості не сильно вплинули на рівень інсуліну в крові, вони створили дива з глюкозою в крові — ключовим рівнем цукру в організмі. У людей, які щодня з'їдали щонайменше 1000 мг морської капусти, спостерігалося значне поліпшення контролю її рівня в крові.

Якщо ви стежите за рівнем цукру в крові, спробуйте буру морську капусту, радять учені. Вона натуральна, має мало побічних ефектів і може стати смачним доповненням до вашого раціону. Однак важливо пам'ятати, що морські водорості — це не чарівні ліки. Це лише один зі шматочків головоломки в управлінні діабетом, що містить збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи і, за необхідності, прийом ліків.

Океан може стати ключем до ефективнішого лікування діабету 2 типу, а бурі морські водорості — перспективною дієтичною добавкою. Хоча це і не самостійне рішення, воно є цікавим доповненням до тих засобів, які ми маємо в боротьбі з цим поширеним захворюванням. Слідкуйте за подальшими дослідженнями в цій царині, а поки що чому б не додати трохи морських водоростей до своєї тарілки, пропонують науковці.

Раніше Фокус писав про 20-ти тонну ковдру з бурих водоростей, що рухається на Флориду. Дослідники вважають, що цей огидний покрив принесе проблеми пляжам Флориди і Мексики.

Також Фокус писав про отруйні водорості, що обвили понад 30 млн квадратних кілометрів океану. Дослідники опублікували неймовірні знімки, як отруйні водорості обплутують океан, і виною всьому діяльність людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.