Скарби Землі. У найбільшій печері планети ховаються перли розміром із тенісний м'яч

В одній із в'єтнамських печер виявлено дивовижні скарби нашої планети — глянцеві печерні перли.

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Печерні перли розміром з тенісний м'яч було виявлено в печері Ханг Шон Дунг — відомій великій вапняковій печері, розташованій у національному парку Фонг Нха-Ко Банг у В'єтнамі. Ця печера є однією з найбільших на Землі, а також вона відома вченим, як "портал" у світ дивацтв, що включають тварин, які мешкають в умовах повної відсутності світла, і унікальних геологічних утворень, пише IFLScience.

Водночас ця найбільша печера нашої планети також є популярним місцем видобутку неймовірних перлів. Йдеться про печерні перли, також відомі як ооліт — являє собою сферичне скельне утворення, унікальне для вапнякових печер.

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За словами вчених, вапнякові печери утворюються внаслідок водної ерозії гірських порід, а вода відіграє ключову роль у формуванні глянцевих печерних перлів. Відомо, що печерні перли складаються з шарів мінералів кальциту або арагоніту і кристалічних форм карбонату кальцію.

Як і у звичайних перлах, у печерних шарах карбонату кальцію організовано в концентричні шари, оскільки сфера дає змогу відкласти найбільшу кількість частинок на мінімальній поверхні. Дослідники також зазначають, що саме вода, що рухається, робить печерні перли настільки красивими, блискучими й гладкими у воді. Однак після висихання перли можуть швидко зіпсуватися.

Відомо, що печерні перли, по суті, утворюються з крихітної піщинки або мінерального кристала. Згодом ядро вкривається все новими шарами карбонату кальцію, що утворюється з крапель багатої на мінерали води, що стікають зі стелі печери. Таким чином ядро постійно перебуває в русі, а тому не може прикріпитися до підлоги печери та набуває своєї сферичної форми.

Формування печерних перлів — надзвичайно тривалий і трудомісткий процес. Фактично можуть знадобитися близько тисячі років для формування перлів — усе залежить від їхніх розмірів. До слова, печерні перли можуть бути абсолютно різних кольорів, наприклад, раніше в Ємені було виявлено сфери лимонно-зеленого кольору.

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