Земля потребує "сонцезахисної парасольки": чому так важливо затемнити світило

Дослідники вкотре заявляють про те, що затемнення Сонця є життєво важливим для захисту людства і планети загалом.

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Стає дедалі очевиднішим, що людству не вдасться досягти кліматичних цілей зі стримування глобального потепління на позначці до 1,5°C, як порівняти з доіндустріальним рівнем. Передбачається, що вже до кінця нинішнього століття ми переступимо цю позначку, а до кінця століття Земля подолає рубіж у 2,5°C, пише Science Alert.

Вчені вже заявили, що Земля переступила з "ери глобального потепління" в еру "глобального кипіння", а 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. На жаль, немає надії, що 2024 року ситуація кардинально зміниться. У результаті потепління такого масштабу призведе до руйнування вразливих спільнот і екосистем по всьому світу.

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За словами викладача наук про Землю з Університетського коледжу Лондона Пітера Ірвіна, саме час подумати про щось радикально нове, що могло б допомогти зупинити страхітливі зміни клімату.

Попередні дослідження вже показали, що потужні виверження вулканів призводять до зниження глобальної температури на кілька років. Річ у тім, що вони створюють у верхніх шарах атмосфери туманний шар мікроскопічних частинок, що зберігається протягом кількох років і тимчасово затемнює Сонце. Деякі вчені припускають, що ми могли б скопіювати цей ефект, але без виверження вулканів.

Передбачається, що ефекту потепління Землі можна протидіяти, створюючи стійкий штучний серпанок, подібний до того, який спостерігається після великих вивержень. Дослідження вже показали, що потрібно затемнити Сонце всього на 1%, щоб знизити глобальну температуру планети на 1°C.

Попри те, що це може здатися малоймовірним, оцінки інженерів свідчать про те, що це цілком здійсненно і навіть відносно дешево: якщо використовувати літаки, що літають високо для викиду частинок у верхні шари атмосфери.

Чи варто затемнювати Сонце?

За словами Ірвіна, затемнення Сонця не поверне назад зміну клімату. Однак передбачається, що ми можемо створити рівномірний охолоджувальний ефект по всьому світу, регулюючи місця випуску частинок. Передбачається, що такий підхід до розв'язання проблеми значно знизить кліматичні ризики.

Також дослідники припускають, що затемнення Сонця дасть змогу на деякий час стримати спеку в допустимих межах: згідно з прогнозами, найближчим майбутнім температура в деяких регіонах планети вийде за межі допустимої для життя людини та інших видів.

Ірвін зазначає, що блокування сонячного світла також може допомогти стримати танення життєво важливих крижаних щитів планети. Підвищення глобальної температури Землі призводить до прискорення цього процесу, що зі свого боку спричиняє підвищення рівня моря.

Побічні ефекти затемнення Сонця

Попри те, що блокування сонячного світла дасть змогу зберегти прохолоду і зберегти крижані щити планети, воно не зможе розв'язати основну проблему: накопичення в атмосфері Землі вуглекислого газу та інших парникових газів. Відомо, що вуглекислий газ не тільки нагріває планету, а й, наприклад, призводить до окислення океану, внаслідок чого страждають коралові рифи та інші мешканці океану. На жаль, затемнення Сонця не змінить цього.

Крім того, існує ціла низка інших побічних ефектів:

небо стане білішим;

посилиться проблема кислотних дощів;

частинки можуть стоншити озоновий шар, що захищає нас від ультрафіолетових променів.

За словами Ірвіна, всі ці побічні ефекти також викликають занепокоєння у вчених, проте всі вони сходяться на думці, що якісь кроки щодо подолання кліматичної кризи необхідно робити вже сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що Земля вступила в "еру кипіння", і вона триватиме 50 000 років.