Чому хороші дружини часто приваблюють поганих чоловіків: розповідає експерт зі стосунків

Часом навіть найуспішніші люди помиляються у шлюбі. І хоча буває так, що такі зв'язки переростають у щось більше і краще, часто жінки опиняються в аб'юзивних і токсичних стосунках.

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Деякі з найуспішніших і найрозумніших жінок зрештою опиняються в стосунках, які розчаровують і навіть є токсичними, що всіляко негативно впливає на їхній саморозвиток і багато інших аспектів життя. Консультантка зі стосунків і кохання проливає світло на це сумне явище, і її тези одночасно інтригують і повчають, пише YourTango.

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Консультантка зі стосунків і кохання Шерон Коен стверджує, що дуже успішні жінки часто носять "любовні шори". Коли вони закохуються в когось, у мозку відбувається приплив хімічних речовин, що створюють райдужне уявлення про партнера, інколи ігноруючи попередження друзів і сім'ї, адже ці жінки рішучі та цілеспрямовані у своїй кар'єрі. Такий підхід, ефективний на роботі, може призвести до поспішних рішень у любовному житті. Потяг може затьмарити глибші питання сумісності.

За словами Коен, їхня жаліслива натура, що є перевагою в професійному середовищі, може стати перешкодою в особистих стосунках. Це призводить до того, що вони не помічають "червоних прапорців", фокусуючись на потенціалі, який вони бачать у своїх партнерах. Прагнення до успіху, яке рухає їхню кар'єру, також означає, що вони тримаються за стосунки довше, ніж це доцільно, не бажаючи визнавати помилки.

Коен стверджують, що нудьга від рутини змушує цих жінок шукати гострих, часто неординарних партнерів. Це може призвести до тяги до тих, хто живе поза суспільними нормами, іноді на шкоду емоційному здоров'ю.

Фінансовий стрес — одна з головних причин напруженості та розпаду багатьох шлюбів Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Для того щоб уникнути подібних аб'юзивних стосунків, вона рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Любов до себе понад усе : Визнання і пріоритет власних почуттів і благополуччя дуже важливі. Успішним жінкам необхідно прислухатися до своїх емоцій, щоб відрізнити справжню близькість від простого захоплення.

: Визнання і пріоритет власних почуттів і благополуччя дуже важливі. Успішним жінкам необхідно прислухатися до своїх емоцій, щоб відрізнити справжню близькість від простого захоплення. Спостереження замість дії : Відступ назад, щоб зрозуміти справжню природу і наміри партнера, життєво важливий. Поспішне прийняття емоційних зобов'язань без такої ясності може призвести до невідповідності.

: Відступ назад, щоб зрозуміти справжню природу і наміри партнера, життєво важливий. Поспішне прийняття емоційних зобов'язань без такої ясності може призвести до невідповідності. Приймати реальність, а не потенціал : Дослідження радить не закохуватися в чийсь потенціал. Прийняття партнера таким, яким він є зараз, — запорука здорових стосунків.

: Дослідження радить не закохуватися в чийсь потенціал. Прийняття партнера таким, яким він є зараз, — запорука здорових стосунків. Ефективна комунікація: Ділячись своїми почуттями і спостерігаючи за реакцією партнера, можна багато чого довідатися про його емоційний інтелект та емпатію.

Ці поради та явища підкреслюють необхідність подальшого вивчення психологічних закономірностей, що визначають вибір стосунків. Вони також підкреслюють важливість емоційного інтелекту для особистих стосунків, а не тільки для професійного успіху. Коен підкреслила парадокс успіху — те, як ті самі риси, що роблять жінок успішними в професійній сфері, можуть бути згубними в їхньому особистому житті.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити, що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.