Почему хорошие жены зачастую привлекают плохих мужчин: рассказывает эксперт по отношениям

Порой даже самые успешные люди ошибаются в браке. И хотя бывает так, что такие связи перерастают во что-то большее и лучшее, зачастую женщины оказываются в абьюзивных и токсичных отношениях.

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Некоторые из самых успешных и умных женщин в итоге оказываются в разочаровывающих и даже токсичных отношениях, что всячески негативно влияет на их саморазвитие и многие другие аспекты жизни. Консультант по отношениям и любви проливает свет на это прискорбное явление, и ее тезисы одновременно интригуют и поучают, пишет YourTango.

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Консультант по отношениям и любви Шэрон Коэн утверждает, что очень успешные женщины часто носят "любовные шоры". Когда они влюбляются в кого-то, в мозгу происходит прилив химических веществ, создающих радужное представление о партнере, иногда игнорируя предупреждения друзей и семьи, ведь эти женщины решительны и целеустремленны в своей карьере. Такой подход, эффективный на работе, может привести к поспешным решениям в любовной жизни. Влечение может затмить более глубокие вопросы совместимости.

По словам Коэн, их сострадательная натура, являющаяся преимуществом в профессиональной среде, может стать помехой в личных отношениях. Это приводит к тому, что они не замечают "красных флажков", фокусируясь на потенциале, который они видят в своих партнерах. Стремление к успеху, которое двигает их карьеру, также означает, что они держатся за отношения дольше, чем это целесообразно, не желая признавать ошибки.

Коэн утверждают, что скука от рутины заставляет этих женщин искать острых, часто неординарных партнеров. Это может привести к тяге к тем, кто живет вне общественных норм, иногда в ущерб эмоциональному здоровью.

Финансовый стресс - одна из главных причин напряженности и распада многих браков Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Для того чтобы избежать подобных абьюзивных отношений, она рекомендуют следовать нескольким простым правилам:

Любовь к себе превыше всего : Признание и приоритет собственных чувств и благополучия очень важны. Успешным женщинам необходимо прислушиваться к своим эмоциям, чтобы отличить подлинную близость от простого увлечения.

: Признание и приоритет собственных чувств и благополучия очень важны. Успешным женщинам необходимо прислушиваться к своим эмоциям, чтобы отличить подлинную близость от простого увлечения. Наблюдение вместо действия : Отступление назад, чтобы понять истинную природу и намерения партнера, жизненно важно. Поспешное принятие эмоциональных обязательств без такой ясности может привести к несоответствию.

: Отступление назад, чтобы понять истинную природу и намерения партнера, жизненно важно. Поспешное принятие эмоциональных обязательств без такой ясности может привести к несоответствию. Принимать реальность, а не потенциал : Исследование советует не влюбляться в чей-то потенциал. Принятие партнера таким, какой он есть сейчас, — залог здоровых отношений.

: Исследование советует не влюбляться в чей-то потенциал. Принятие партнера таким, какой он есть сейчас, — залог здоровых отношений. Эффективная коммуникация: Делясь своими чувствами и наблюдая за реакцией партнера, можно многое узнать о его эмоциональном интеллекте и эмпатии.

Данные советы и явления подчеркивают необходимость дальнейшего изучения психологических закономерностей, определяющих выбор отношений. Они также подчеркивает важность эмоционального интеллекта для личных отношений, а не только для профессионального успеха. Коэн подчеркнула парадокс успеха — то, как те самые черты, которые делают женщин успешными в профессиональной сфере, могут быть пагубными в их личной жизни.

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