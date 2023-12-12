Небезпечні святкові страви: лікарі розповіли, чого варто уникати, і запропонували альтернативи

Свята, що наближаються, обіцяють нам море кулінарного задоволення, проте лікарі попереджають про те, що деякі звичні для цієї пори страви можуть зіграти з нашим здоров'ям злий жарт.

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У святковий сезон багато хто з нас оточений спокусливими ласощами та напоями. Обсяги святкових продуктів часом можуть здаватися викликом нашому шлунку. Про те, як деякі медичні працівники справляються з цими поблажками, пропонуючи цінні поради для тих, хто хоче насолодитися святами, не перестараючись, пише The New York Post.

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Джеймі Девіс, професорка дієтології, пропонує просту, але ефективну заміну святковим коктейлям. Замість висококалорійних алкогольних напоїв вона рекомендує змішувати газовану воду з невеликою кількістю міцного алкоголю, гарніруючи це фруктами. Ця альтернатива дає змогу скоротити кількість цукру, не жертвуючи святковим настроєм.

Солодкі напої, такі як газована вода й спортивні напої — велике "ні" для Девіс, яка з гумором зазначає, що з'їсти батончик "Снікерс" може бути кращим вибором, ніж випити пів літра "коли". Це порівняння підкреслює приховані цукри в багатьох популярних напоях.

Анхель Планеллс, лікар-дієтолог із Сіетла, застерігає від продуктів із високим вмістом натрію, таких як м'ясні консерви та консервовані супи. Він радить ставитися до цих продуктів як до випадкових поблажок, а не як до постійного раціону харчування, підкреслюючи важливість поміркованості.

Лорен Ау, ще одна експертка з харчування, віддає перевагу середземноморському стилю харчування, багатому на оливкову олію, морепродукти, курку й тофу. Ця дієта відома своїми корисними для серця жирами та збалансованим підходом до харчування.

Багато святкових страв по всьому світу, наприклад, різдвяний пудинг в Англії, часто містять заховані сюрпризи або жетони, які, як традиційно вважається, приносять удачу тому, хто їх знайде Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Лікарка-терапевтка Лінда Шіуе підкреслює, що важливо бути уважними до етикеток. Вона уникає продуктів із хімічними добавками та консервантами, спираючись на свіжі продукти. Її думка зрозуміла: овочі можуть бути смачними, якщо їх правильно приготувати і приправити, перетворивши їх із несмачного гарніру на кулінарну зірку вечора.

Ці рекомендації ґрунтуються на наукових даних. Дослідження засвідчили, що надмірне споживання цукру та солі може призвести до таких проблем зі здоров'ям як високий кров'яний тиск, запалення, збільшення ваги, діабет і жирова хвороба печінки. Американська асоціація серця пропонує обмежити споживання натрію до 2300 мг на день (приблизно одна чайна ложка кухонної солі), а цукру — не більш як 9 чайних ложок на день для чоловіків і 6 для жінок.

Головна думка цих експертів у галузі охорони здоров'я проста й полягає в дотриманні балансу. Лаура Беллоуз із Корнельського університету так сформулювала цю думку: "Немає поганих продуктів, є тільки погані обсяги їх споживання". У цей святковий сезон потрібно робити розумніший вибір і насолоджуватися ласощами в міру, кажуть експерти. Чи-то легкі коктейлі, чи-то менш солодкі закуски, чи-то поживніші страви — невеликі зміни можуть призвести до більш здорового та приємного відпочинку.

Раніше Фокус писав про те, що дієта із супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи та шийки" показує перспективні результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть серйозніші наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, який місяць найкраще підійде для ефективного старту дієти. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.