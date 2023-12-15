Цілюще насіння чіа. Вчені розкрили медичні властивості незвичайного продукту

Насіння, яке часто використовують для прикрашання йогуртів і смузі, розкрило себе з нового боку, показавши великий потенціал у лікуванні серйозних і важких захворювань, таких, як високий кров'яний тиск і рак.

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Насіння чіа останнім часом набуває все більшої популярності і на це є свої причини. Це крихітні чорні зернятка, які часто посипають зверху ранкового смузі або йогурту. Але вони слугують не лише для прикрашання їжі — це маленьке насіння сповнене поживних речовин. Однак учені з'ясували, що вони також можуть бути ключем до великих відкриттів у медицині, пише VegNews.

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Група дослідників зі штату Орегон під керівництвом професора Панкаджа Джайсвала уважно вивчила, що робить це насіння таким особливим. Їхні висновки стосуються не тільки вражаючих поживних властивостей насіння. Вони вивчають, як чіа може потенційно допомогти в лікуванні таких захворювань, як рак і високий кров'яний тиск.

Відомо, що насіння чіа багате на клітковину, білок і корисні жири. Дослідницька група виявила в насінні чіа понад 2 700 генів, які можуть відігравати роль у зміцненні нашого здоров'я. Ці гени відповідають за виробництво поліненасичених жирних кислот, які корисні для здоров'я серця і навіть можуть допомогти в боротьбі з раком. Вони також виявили гени, що допомагають насінню утворювати гелеподібну речовину, яка може бути корисною в харчових продуктах, косметиці та навіть фармацевтиці.

Під час перетравлення це крихітне насіння може виділяти дрібні частинки, здатні вирішити такі проблеми зі здоров'ям, як діабет і високий кров'яний тиск. Це відкриття може прокласти шлях до нових, натуральних методів лікування цих поширених проблем зі здоров'ям.

Але дослідження стосується не тільки самого насіння. Воно також проливає світло на чіа як культуру. Чіа часто ігнорують на користь більш поширених злаків, таких як рис і пшениця, але вони можуть допомогти урізноманітнити наш раціон і поліпшити загальне харчування. Доцент Сушма Найтхані зазначає, що увага до цих маловідомих культур дуже важлива, особливо коли ми шукаємо способи боротьби зі зміною клімату та забезпечення довгострокової продовольчої безпеки.

У цього дослідження є і практичний бік. З огляду на зростаючий світовий попит на поживні продукти, команда вивчає можливість вирощування чіа в Орегоні. Клімат там схожий на південноамериканський, де чіа традиційно вирощують, і це може стати великим кроком до використання таких "сирітських культур", як чіа, у різних частинах світу.

У двох словах, це дослідження — не просто розуміння модного продукту здорового харчування. Йдеться про розкриття потенціалу насіння чіа для нашого здоров'я, нашого раціону і навіть нашої планети. Оскільки ми продовжуємо шукати стійкі та поживні джерела їжі, здається, що це крихітне насіння може дати підказку для руху в правильному напрямку.

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