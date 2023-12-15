Налякані до смерті. Люди з іпохондрією мають підвищений шанс смерті від багатьох захворювань

Іпохондрія є рідкісним, але виснажливим розладом, що вселяє в людину постійну паніку і боязнь захворіти, але нове дослідження виявило, що ця хвороба має і небезпечніший бік.

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У період після пандемії COVID-19 і спалахів різноманітних захворювань по всьому світу в багатьох людей починає формуватися постійне занепокоєння через страх чимось заразитися і захворіти. Хоча турбота про здоров'я — це нормально, надмірні переживання можуть принести більше шкоди, ніж користі. Захоплююче дослідження, проведене у Швеції, проливає світло на вплив страху захворювання на наше загальне здоров'я, пише Daily Mail.

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Вчені з Каролінського інституту провели 20-річне дослідження 42 000 осіб, зокрема 1000 осіб із захворюванням під назвою іпохондрія. Цей стан — не просто легке занепокоєння; це серйозний тривожний розлад, за якого люди настільки турбуються про те, що вони хворі, що невірно інтерпретують повсякденні відчуття тіла як ознаки серйозного захворювання.

Результати виявилися вельми вражаючими. У середньому люди з іпохондрією доживали приблизно до 70 років, тоді як інші зазвичай доживали до 75. Для порівняння: середня тривалість життя в США становить близько 76,4 року. Але справа не тільки в цифрах. Дослідження засвідчило, що в людей з іпохондрією значно вищий ризик померти з різних причин, включно з респіраторними захворюваннями, як-от грип і COVID-19, проблемами з кровообігом або неврологічними проблемами, а також, на жаль, самогубством.

Ви можете подумати, що це відбувається тому, що вони занадто бояться відвідати лікаря, але дослідники виявили, що це не так. Справжнім винуватцем, схоже, є хронічний стрес, який, як ми знаємо, може спричинити всілякі проблеми з фізичним здоров'ям. Стрес призводить до запалення в організмі, послаблюючи нашу імунну систему і роблячи нас вразливішими до інфекцій і хвороб. Цікаво, що в дослідженні також зазначається, що люди, які страждають на іпохондрію, не піддавалися вищому ризику смерті від раку.

Варто зазначити, що в іпохондрія трапляється доволі рідко, приблизно у 0,1 % населення. Діагноз ставиться, коли виключено інші захворювання, наприклад загальний тривожний розлад. Симптоми включають надмірне занепокоєння з приводу конкретних медичних станів, часті перевірки організму на наявність ознак хвороби і заклопотаність тим, щоб захворіти.

Дослідники використовували дані зі Шведського національного регістра пацієнтів, у якому реєструється статистика захворювань усіх пацієнтів у Швеції. Вони виявили, що 57 % людей з іпохондрією були жінками, а 78 % страждали на інший тривожний розлад.

Висновок із цього очевидний. Важливо стежити за своїм здоров'ям, але зацикленість на ньому може бути контрпродуктивною. Автори дослідження підкреслюють, що людей з іпохондричними розладами необхідно краще виявляти і забезпечувати доступ до науково обґрунтованої допомоги. Такі методи лікування, як психотерапія та антидепресанти, можуть допомогти, а раннє розпізнавання проблеми може суттєво змінити ситуацію. Тож, якщо ви постійно турбуєтеся про своє здоров'я, можливо, настав час звернутися до фахівця. Пам'ятайте, що здоровий розум так само важливий, як і здорове тіло.

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