Напуганы до смерти. Люди с ипохондрией имеют повышенный шанс смерти от многих заболеваний

Ипохондрия является редким но изнурительным расстройством, вселяющим в человека постоянную панику и боязнь заболеть, но новое исследование выявило, что у этой болезни есть и более опасная сторона.

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В период после пандемии COVID-19 и вспышек различных заболеваний по всему миру у многих людей начинает формироваться постоянное беспокойство из-за страха чем-то заразиться и заболеть. Хотя забота о здоровье — это нормально, чрезмерные переживания могут принести больше вреда, чем пользы. Увлекательное исследование, проведенное в Швеции, проливает свет на влияние страха заболевания на наше общее здоровье, пишет Daily Mail.

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Ученые из Каролинского института провели 20-летнее исследование 42 000 человек, в том числе 1000 человек с заболеванием под названием ипохондрия. Это состояние — не просто легкое беспокойство; это серьезное тревожное расстройство, при котором люди настолько беспокоятся о том, что они больны, что неверно интерпретируют повседневные ощущения тела как признаки серьезного заболевания.

Результаты оказались весьма поразительными. В среднем люди с ипохондрией доживали примерно до 70 лет, в то время как другие обычно доживали до 75. Для сравнения: средняя продолжительность жизни в США составляет около 76,4 года. Но дело не только в цифрах. Исследование показало, что у людей с ипохондрией значительно выше риск умереть по разным причинам, включая респираторные заболевания, такие как грипп и COVID-19, проблемы с кровообращением или неврологические проблемы, а также, к сожалению, самоубийство.

Вы можете подумать, что это происходит потому, что они слишком боятся посетить врача, но исследователи обнаружили, что это не так. Настоящим виновником, похоже, является хронический стресс, который, как мы знаем, может вызвать всевозможные проблемы с физическим здоровьем. Стресс приводит к воспалению в организме, ослабляя нашу иммунную систему и делая нас более уязвимыми для инфекций и болезней. Интересно, что в исследовании также отмечается, что люди, страдающие ипохондрией, не подвергались более высокому риску смерти от рака.

Стоит отметить, что в ипохондрия встречается довольно редко, примерно у 0,1 % населения. Диагноз ставится, когда исключены другие заболевания, например общее тревожное расстройство. Симптомы включают чрезмерное беспокойство по поводу конкретных медицинских состояний, частые проверки организма на наличие признаков болезни и озабоченность тем, чтобы заболеть.

Исследователи использовали данные из Шведского национального регистра пациентов, в котором регистрируется статистика заболеваний всех пациентов в Швеции. Они обнаружили, что 57 % людей с ипохондрией были женщинами, а 78 % страдали другим тревожным расстройством.

Вывод из этого очевиден. Важно следить за своим здоровьем, но зацикленность на нем может быть контрпродуктивной. Авторы исследования подчеркивают, что людям с ипохондрическими расстройствами необходимо лучше выявлять и обеспечивать доступ к научно обоснованной помощи. Такие методы лечения, как психотерапия и антидепрессанты, могут помочь, а раннее распознавание проблемы может существенно изменить ситуацию. Так что, если вы постоянно беспокоитесь о своем здоровье, возможно, пришло время обратиться к специалисту. Помните, что здоровый разум так же важен, как и здоровое тело.

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