Знайдено простий спосіб боротьби з високим тиском: натрій відіграє в ньому найважливішу роль

Вчені розкрили неймовірно простий спосіб врегулювання високого тиску, запропонувавши ефективне доповнення до лікування за допомогою лікарських препаратів.

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У недавньому дослідженні вчені пролили світло на те, як зниження вмісту натрію в раціоні може вплинути на артеріальний тиск — проблему здоров'я, на яку страждає велика кількість людей. Високий кров'яний тиск, також відомий як гіпертонія, виникає при занадто високому тиску крові на стінки артерій і становить велику небезпеку для нашого здоров'я, пише SciTechDaily.

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Натрій, елемент, що міститься в солі, відіграє життєво важливу роль у нашому організмі, але його надлишок може підвищувати кров'яний тиск. Люди по-різному реагують на натрій, тому важко визначити його "здорову" кількість у нашому раціоні. Крім того, у більшості попередніх досліджень не враховувалися люди, які приймають ліки від тиску.

Щоб розв'язати цю проблему, доктор Діпак Гупта і його команда з Медичного центру Університету Вандербільта провели дослідження, в якому взяли участь 213 осіб у віці 50-75 років. Вони вивчили, як натрій впливає на кров'яний тиск у людей з нормальним і високим рівнем, деякі з яких приймали ліки від гіпертонії.

Учасників із Чикаго і Бірмінгема на тиждень посадили або на дієту з високим вмістом натрію (2 200 мг натрію на день), або на дієту з низьким вмістом натрію (обмеження до 500 мг на день). Після вимірювання артеріального тиску вони помінялися дієтами ще на тиждень для порівняння результатів.

Дослідження показало несподівані результати. Близько 75 % учасників помітно знизили систолічний артеріальний тиск при дотриманні дієти з низьким вмістом натрію, в середньому на 7 мм рт. ст. Це зниження відбувалося незалежно від вихідного рівня артеріального тиску і від того, чи приймали вони ліки.

Ці результати мають велике значення. Зменшення кількості натрію в раціоні не тільки знижувало артеріальний тиск, а й робило це ефективно, подібно до звичайних препаратів першої лінії для лікування гіпертонії. Це дає змогу припустити, що скорочення споживання натрію може бути корисним широкому колу людей, включно з тими, хто вже лікує високий тиск за допомогою ліків.

Доктор Гупта підкреслює: "Як будь-яка фізична активність для більшості людей є кращою, ніж її відсутність, так і будь-яке скорочення натрію в звичайному раціоні, ймовірно, краще, ніж його відсутність". Це дослідження підкреслює потенційну користь для здоров'я від помірного споживання натрію, забезпечуючи простий дієтичний підхід до складного процесу регулювання артеріального тиску.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.