Відпочити з користю для серця. Вимірювання тиску лежачи показує більш точний результат

Нове дослідження виявило, що відпочинок перед процедурою і вимірювання тиску в позі лежачи набагато точніше передбачають майбутнє розвитку проблем із серцево-судинною системою.

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Процедура вимірювання тиску стала нормою для мільйонів людей по всьому світу вже давно стала загальноприйнятою нормою. Найчастіше його міряють сидячи, але нове дослідження, представлене на Науковій сесії з гіпертонії 2023 Американської асоціації серця (ААС) у Бостоні, стверджує, що якщо міряти тиск у положенні лежачи, можна отримати точніші результати, повідомляє American Heart Association.

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Дослідники вивчили показники артеріального тиску понад 11 000 осіб, зняті в положенні сидячи і лежачи. Потім вони спостерігали за цими учасниками, яким у середньому було близько 54 років, протягом 25-28 років. У результаті дослідження виявилося, що у людей з високим кров'яним тиском вимірювання в положенні лежачи краще пророкують насуваються проблеми зі здоров'ям, такі як інсульти або серцеві захворювання, ніж у положенні сидячи.

Цікаво, що у людей, чий тиск був високим тільки в положенні лежачи, ризик серцево-судинних захворювань та інших ускладнень був помітно вищим, ніж у тих, у кого показники були в нормі в обох положеннях.

Отримані результати привернули увагу доктора Стівена Юрашека, старшого наукового співробітника дослідження. Йому здалося несподіваним, що положення, в якому вимірюється артеріальний тиск, може мати таке значення. Він вважає, що це відкриття може допомогти лікарям визначити, які пацієнти потребують більш термінового лікування. Для тих, хто цікавиться, що таке "нормальний" артеріальний тиск — зазвичай ним вважають систолічний тиск нижче 120 мм рт. ст. і діастолічний тиск нижче 80 мм рт. ст.

Артеріальний тиск не є статичним. Протягом дня він то підвищується, то знижується. Тому, на думку доктора Юрашека, найбільш достовірними є нічні показники. Коли ми стоїмо або сидимо, сила тяжіння може впливати на показники артеріального тиску. Він стверджує, що в положенні лежачи показання можуть бути ближчими до істинного артеріального тиску, а це дуже важливо, оскільки високий артеріальний тиск підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Хоча це дослідження викликало певний ажіотаж у наукових колах, важливо знати, що воно має свої обмеження. По-перше, під час дослідження пацієнти лежали близько 20 хвилин перед вимірюванням, що не є звичайною процедурою на прийомі в лікаря. Крім того, можуть діяти й інші чинники. Наприклад, люди можуть почуватися більш розслаблено в положенні лежачи, або на показання може впливати те, як зміщуються рідини в організмі під час зміни положення.

Незважаючи на те, що дане дослідження дає змогу зробити нові висновки, воно перебуває на ранній стадії, попередні його результати було презентовано в закритому форматі на Науковій сесії з гіпертонії 2023, і воно ще не пройшло рецензування. Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб з'ясувати, чи дійсно вимірювання артеріального тиску в положенні лежачи є найкращим способом діагностики захворювань і профілактичного контролю. Проте потенціал того, що подібна проста маніпуляція може поліпшити оцінку стану здоров'я, безсумнівно, є.

Тож, коли ви наступного разу перевірятимете свій артеріальний тиск, можливо, варто подумати про переваги проведення цього виміру в положенні лежачи. Зрештою, залишатися поінформованим і проактивним щодо свого здоров'я — це завжди хороша позиція або, в даному випадку, поза — яку потрібно займати.

Раніше Фокус писав про розробку вакцини, здатної стабілізувати тиск на півроку. Вчені перебувають на порозі революційної зміни в галузі лікування високого кров'яного тиску за допомогою ін'єкції, яка діє протягом шести місяців.

Також Фокус писав про згубний вплив розмов по телефону на наш тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.