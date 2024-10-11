Обирають кого лікувати: вчені заявили, що ліки гірше діють за певного відтінку шкіри

Різні ліки мають найрізноманітніший ефект на кожну окрему людину, залежно від нашого організму. Однак на вчених чекав сюрприз, коли вони дізналися, що речовини також враховують колір шкіри, який визначає, чи будуть вони корисні.

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Останні дослідження показують, що пігментація шкіри може відігравати більшу роль в ефективності ліків, ніж вважалося раніше. Таким чином, вчені з'ясували, що певні відтінки і кольори шкіри просто можуть знижувати ефективність препаратів, що вводяться, що може вимагати індивідуальної розробки ліків під різну шкіру, пише News Medical.

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У своїй статті, опублікованій у журналі Human Genomics, вчені стверджують, що меланін, пігмент, який відповідає за колір шкіри, зв'язується з різними лікарськими сполуками, потенційно впливаючи на те, як вони всмоктуються та використовуються у людей з різним відтінком шкіри. Саймон Гроен, доцент Каліфорнійського університету в Ріверсайді, та Софі Заайер, консультантка з питань різноманітності в клінічних випробуваннях, виступили співавторами роботи, наголосивши, що це явище може торкатися до 20% всіх ліків.

Гроен зазначає, що меланін виявляє несподівану спорідненість із деякими ліками, наприклад, нікотином, що може змінити ефективність таких методів лікування, як нікотинові пластирі для відмови від паління, у людей з темним відтінком шкіри. Вчені піднімають таке питання: "Чи можемо ми ненавмисно обмежувати курців з темною шкірою, якщо вони звертаються до цих пластирів у своїх спробах кинути палити?" Однією з найважливіших тем, порушених дослідниками, є неадекватність поточних рекомендацій Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), які не враховують роль пігментації шкіри під час взаємодії ліків.

Незважаючи на нещодавні зусилля з диверсифікації клінічних випробувань, такі як План дій FDA щодо різноманітності, більшість процесів розробки ліків, як і раніше, орієнтовані переважно на певний прошарок населення. Заайєр стверджує, що відсутність інклюзивності на ранніх стадіях тестування ліків може призвести до значних прогалин у розумінні того, як ліки впливають на різних людей. Для розв'язання цієї проблеми Гроен і Заайєр пропонують новий робочий процес із використанням 3D-моделей шкіри людини з різним рівнем пігментації для вивчення властивостей зв'язування ліків. Вони також виступають за перегляд рекомендацій FDA щодо проведення клінічних випробувань з урахуванням фармакокінетичних відмінностей у різних групах населення.

Ці зусилля, на їхню думку, стануть найважливішим кроком на шляху до створення більш справедливих і ефективних ліків. Крім пігментації шкіри, дослідники наголошують, що й генетичні відмінності між расовими та етнічними групами можуть викликати кардинально різні реакції на ліки. Це особливо важливо зараз, коли FDA готується до реалізації Закону про всеосяжну реформу в галузі продуктів харчування та ліків, який вимагатиме врахування різноманітності в протоколах тестування ліків. Ці зміни мають призвести до переходу до ефективнішої практики розроблення ліків, а також спонукати пацієнтів та їхніх захисників цікавитися процедурами тестування ліків, щоб переконатися, що препарати пройшли оцінку безпечності та ефективності серед різних груп населення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мікроскопічну молекулу-лікаря, здатну замінити таблетки та уколи. Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли перетворити паперові відходи на ліки. Вчені перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.